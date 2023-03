Portekizli süperstar, eski takım arkadaşına verdiği bir selamla randevunun seyrini değiştirdi.

NE OLDU? Manchester United'ın eski oyuncusu Simpson, şampiyonluk yaşadığı Old Trafford'daki kariyeri hakkında Under The Cosh podcast'ine konuştu.

Röportajda, United'dan eski takım arkadaşı Ronaldo ile tesadüfi bir şekilde karşılaşmasını anlatırken kimse tarafından bilinmeyen bir gerçeğe de değindi.

2016'da Los Angeles'ta Miss California güzellerinden bir kadınla randevuda olduğunu belirten Simpson, Ronaldo'nun randevusunun gidişatını değiştirdiğini ve kendisini rezil olmaktan kurtardığını açıkladı.

NE SÖYLEDİLER: Simpson podcast'e şunları söyledi: "Bir sezon öncesi kampı için Los Angeles'daydık.

"Miss California güzeliyle bir randevuya çıktım. Ancak, bu çok kolay olmadı benim için, çünkü bu buluşmayı gizli bir şekilde yapmam gerekiyordu.

"Los Angeles'ta bir restorana gittik, orada oturduk. Yemek yiyorduk ve aramızda bir elektrik olmadığı açıktı. Randevu benim açımdan hiç iyi gitmiyordu.

"Resmen canım acıyordu ve neredeyse rezil olacaktım. Sonra birden Ronaldo, o anda omuzuma dokundu.

"Yukarı doğru baktığım anda Ronaldo'yu görünce şaşırdım. Ayağa kalktım ve ona sarıldım, bir süre sohbet ettik.

"Daha sonra tekrar oturdum ve randevuya çıktığım kadın bana, 'Ronaldo'yu nereden tanıyorsun?' diye sordu.

"Onunla Manchester United'da birlikte oynadığımızı ve şampiyonluk yaşadığımızı söyledim.

"Tam da o andan sonra, randevumun gidişatı değişti ve her şey benim için daha farklı oldu."

BÜYÜK RESİM: İkili, 2007/08'de United'da birlikte oynamıştı. Simpson, son olarak Huddersfield ve Bristol City'deki kariyerlerinden sonra emekli oldu.

İKİ FOTOĞRAFTA:

SIMPSON VE RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Simpson, şimdilik emekliliğinin tadını çıkarıyor, ancak eski takım arkadaşı ise Arabistan'da yeni bir şampiyonluğun peşinden koşuyor.

Portekizli süperstar, önümüzdeki Perşembe günü Al-Ittihad ile zorlu bir maça hazırlanıyor.