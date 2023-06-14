Portekizli süperstar Ronaldo'nun yaptığı her hareket olay oluyor, tıpkı gol sevinçleri gibi...

NE OLDU? Portekizce'de 'evet' anlamına gelen Al-Nassr ve Portekizli forvetin 'Siu' kutlaması sadece taraftarları tarafından değil, aynı zamanda çeşitli spor dallarından profesyonel sporcular tarafından da taklit edildi.

Üçüncü bireysel ödülü olan 2014 Ballon d'Or'u kazandıktan sonra ilk kez 'Siu' diye bağırdığı biliniyor. Ronaldo şimdi kutlaması hakkında ne düşündüğünü ve gerçekte ne anlama geldiğini açıkladı.

NE SÖYLEDİLER: Ronaldo, Resmi Küresel Marka Elçisi olduğu LiveScore'a şunları söyledi: "Küresel bir fenomen haline geldi. Diğer oyuncuların bunu yaptığını gördüğümde sevindim. İnsanların bana başka spor dallarından veya küçük çocukların yaptığı videolardan göndermesini de seviyorum. Çok basit bir şey, ama ciddi anlamda çok harika bir olay."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo daha önce kutlamanın arkasında hiçbir düşünce olmadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Chelsea'ye karşı bir sezon öncesi maçında bir anda ortaya çıktığını açıklamıştı.

Portekizli süperstar, "Real Madrid'deyken 'si' demeye başladım, 'evet' gibi. ABD'deydim ve Chelsea'ye karşı oynadık ve bunun nereden geldiğini bilmiyorum, bir anda bir kutlama olarak ortaya çıktı. Golümü attım ve "Siuu!" diye bağırdım. Dürüst olmak gerekirse bu çok doğaldı.

"O zamandan beri bunu daha sık yapmaya başladım ve taraftarların, bana 'Cristiano, siiiiiiuuuu' diye bağırdığını gördüm. Gerçekten inanılmaz. "Vay canına! İnsanlar, beni bununla hatırlayacaklar!" diye konuşmuştu.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Nassr Twitter

Nassr Twitter

SIRADA NE VAR? Ronaldo, Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi sezonunun sona ermesinin ardından şu anda ara verdi, ancak 17 Haziran'da Bosna-Hersek'e karşı Euro 2024 elemeleri için Portekiz milli takımıyla mücadeleye geri dönecek.