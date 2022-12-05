Cristiano Ronaldo, bir servet karşılığında Arabistan ekibiyle anlaştı: Yıl sonun transfer gerçekleşecek

Portekizli süperstar, görünüşe göre Avrupa'daki macerasını noktaladı.

NE OLUYOR? İspanyol medya kuruluşu Marca'ya göre Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaşma sağladı ve yıl sonunda transfer tamamlanacak.

Portekizli süperstar, anlaşmaya göre sezon başına 200 milyon Euro'luk yüklü bir para kazanacak.

Suudi Pro Ligi'nde ikinci sırada yer alan Al-Nassr, ikinci United macerası sona erdikten hemen sonra Ronaldo ile ilgilenmeye başladı.

Ve şu anda, Portekiz ikonunu takıma dahil etmek için hazır görünüyor.

BÜYÜK RESİM: Dünyadaki pek çok kulüp Ronaldo'nun maaşını karşılayamaz, bu yüzden kariyerinde ilk kez Avrupa dışına çıkacak.

United'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Chelsea gibi takımlarla bağlantılar ortaya çıktı, ancak Londra kulübüyle ilgili hiçbir somut adım atılmadı.

VE DAHA FAZLASI: Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya transfer olmasına izin verdikten sadece aylar sonra, Bayern Münih'in Ronaldo'yla sözleşme imzalama şansını geri çevirdiği iddia edildi.

Ve Oliver Kahn, Bavyera'nın bu fikri 'hızla reddettiğini' açıkladı.

İKİ FOTOĞRAFTAKİ HİKAYE:

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Görünüşe göre büyük para hamlesi ufukta görünse de Ronaldo, şimdilik Portekiz'in salı günü İsviçre ile oynayacağı Dünya Kupası son 16 maçından başka bir şey düşünmüyor.