YouTube kanalı açtığını duyuran Cristiano Ronaldo bir saatte topladığı takipçi sayısıyla rekor kırdı.

Cristiano Ronaldo artık bir YouTuber

90 dakikada 1 milyon abone topladı

Rekor kırdı

NE OLDU? 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo kariyerinin sonlarına doğru YouTuber olmaya karar verdi ve kendine bir YouTube kanalı açtı. Yeni kanalını sosyal medya hesaplarından duyuran Portekizli kısa sürede topladığı takipçi sayısıyla rekor kırdı.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo, YouTube'da 90 dakika içinde 1 milyonu aşkın abone topladı. Kanalında Georgina Rodriguez ile birlikte eğlenceli içerikler paylaşan Cristiano Ronaldo, YouTube'da 100 bin aboneye en hızlı ulaşan kanal oldu. Portekizli, 100 bin aboneye 55 dakikada ulaşan "Sidemen Reacts" kanalının rekorunu kırdı.

NE SÖYLENDİ? Cristiano Ronaldo sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Bekleyiş sona erdi! Benim YouTube kanalım sonunda burada! Abone olun ve bu yeni yolculukta bana katılın."

Cristiano Ronaldo'nun kanalına bir saat içinde 11 video yüklendi. Portekizli yıldızın Georgina Rodriguez ile birlikte çektiği, "Kim daha iyi?" videosu şu şekilde: