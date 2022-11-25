Cristiano Ronaldo, Beşiktaş'ın transfer listesinde yok! Şenol Güneş: "Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız"
- Beşiktaş ara transfer döneminde oyuncu almayacak
- Şenol Güneş yarışa mevcut oyuncularla devam edeceğini söyledi
- Cristiano Ronaldo'yu mevcut durumda alamayacaklarını belirtti
NE OLDU? Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası arasında basın toplantısında konuştu. Brezilya gibi bir takım inşa etmeye çalıştıklarını söyleyen siyah-beyazlıların teknik patronu, ara transfer döneminde hamle yapmayacaklarını açıkladı.
NE SÖYLENDİ? Şenol Güneş şöyle konuştu: "Şu anda oyuncu almayacağız. Oyuncularımla yarışa devam edeceğim. Takımı ayağa kaldıran oyuncularımı tutacağım onların dışında kim olursa olsun kulüple konuşup ona göre davranacağız. Oyuncu bakacağız bakıyoruz değerlendireceğiz. Bizim başarıya, sonuca ihtiyacımız var."
"Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız."
"Brezilya gibi tekniği ve yaratıcılığı olan ama aynı zamanda rakibi pres ve baskıyla boğan bir takım istiyoruz."
Cristiano Ronaldo, Beşiktaş'ın transfer listesinde yok 😬 pic.twitter.com/LR0DkMt81I— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 25, 2022
BEŞİKTAŞ İÇİN SIRADA NE VAR? Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyen Beşiktaş, aradan sonra Süper Lig'deki ilk maçını 25 Aralık'ta Gaziantep FK'ya karşı oynayacak.
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