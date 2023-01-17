Portekizli süperstar, eski dostuyla yeniden aynı takımın başarısı için mücadele edecek.

NE OLDU? Keylor Navas, şu anda Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in kadrosunda yer alıyor, ancak Parc des Princes'teki kaleci sıralamasında Gianluigi Donnarumma'nın gerisinde olduğunun farkında...

Navas ayrıca, sözleşmesinin sonuna yaklaşıyor ve yaz transfer döneminde serbest oyuncu statüsünde olacak.

Durum böyle olunca, adı Fenerbahçe ile de anılan 36 yaşındaki kaleciye birçok takımdan transfer teklifi olduğu bildiriliyor.

BÜYÜK RESİM: Marca, Ronaldo'nun yakın zamanda transfer olduğu Al-Nassr'ın bu hafta tecrübeli kaleciyle bir anlaşma yapma seçeneğini araştırdığını ortaya koydu.

Suudi Arabistan ekibi, kalecisi David Ospina'nın zamansız bir şekilde sakatlık yaşamasının ardından tecrübeli bir kaleciye ihtiyaç duyuyor.

VE DAHA FAZLASI: Real Madrid'de de forma giyen Navas, Cristiano Ronaldo ile çok başarılı bir dönem geçirmişti ve beraber tarih yazmışlardı.

Eğer bu transfer gerçekleşirse ikili, yeniden aynı takımda buluşacak ve şüphesiz ki Arap taraftarlar, ikisini yeniden aynı forma altında izlemekten büyük bir memnuniyet duyacak.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Navas, Al-Nassr'ın araştırdığı tek seçenek değil, ancak Rudi Garcia'nın ekibinin önceliği olarak dikkat çekiyor.

Manchester United tarafından serbest bırakıldıktan sonra serbest oyuncu olarak Ronaldo'nun takıma katılmasının ardından Navas'ın da Arap ekibine katılma olasılığı yüksek görülüyor.

Çünkü Portekizli süperstarın, eski dostunu ikna etmekte zorlanmayacağı aktarılıyor.

SIRADA NE VAR? Al-Nassr, Paris'te hala sözleşmesi olmasına rağmen Navas'ın bu noktada serbest oyuncu olarak alınabileceğini umuyor.

Ancak PSG'nin bir tür ücret talep ettiği ve bunun transfer görüşmeleri resmi olarak başladığında işleri karışık hale getirebileceği söyleniyor.