Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmadan önce eski menajerine Bayern Münih veya Chelsea'ya transfer olmak için ültimatom verdi.

Cristiano Ronaldo, 2022 yazında Old Trafford'dan ayrılmak istedi

Londra veya Almanya'ya gitmek istedi

Ancak Kırmızı Şeytanlar'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu

NE OLDU? Portekizli yıldız, Old Trafford'daki ikinci sezonundan önce Manchester United'dan ayrılmak istedi. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceği bir takım bulmaya can atıyordu. Menajeri Bayern Münih ve Chelsea ile bağlantıya geçti ancak anlaşma yapılamadı. Cristiano Ronaldo ise Kasım ayında Manchester United ile bağlarını kopardı.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo, kariyerini yöneten ve "süper menajer" olarak anılan Jorge Mendes ile yollarını ayırdı. El Mundo'nun haberine göre, Mendes, Ronaldo'nun taleplerini yerine getirmeyince yollar ayrıldı.

DAHA FAZLASI: Chelsea'nin sahibi Todd Boehly ilk başta Ronaldo'yu transfer etmeye sıcak bakıyordu ancak Thomas Tuchel bu karara karşı çıktı. Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn ise Portekizlinin "felsefelerine uymayan" bir oyuncu olduğunu söyledi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR? Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde özel maçta PSG'nin yıldızı Lionel Messi'ye karşı oynadı. Al Nassr ligdeki bir sonraki maçını 3 Şubat'ta Al Fateh ile oynayacak.