Cristiano Ronaldo, Barcelona'ya önerilmiş

Juventus'un Ronaldo'nun yüklü maaşından kurtulmak istediği ve aralarında Barcelona'nın da olduğu birçok takıma önerildiği iddia edildi.

, yıldız oyuncusu 'yu yüklü maaşı nedeniyle göndermek istiyor.

Ballon d'Or'un organizatörü France Football geride bıraktığımız günlerde Ronaldo'nun PSG'ye gitmek istediğini fakat salgın döneminin buna engel olduğunu iddia etmişti.

Fakat görünen o ki bu ilişkiyi bitirmek isteyen tek taraf Ronaldo değil.

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Daha fazla takım

İspanyol gazeteci Guillem Balague, BBC 5 Live Sport'ta konuk olduğu yayında Juventus, yüklü maaşı nedeniyle Portekizli süper yıldızı elden çıkarmak istediğini ifade etti ve şunları söyledi:

"Ronaldo'nun adının PSG'yle anılması, Fransız ekibi bu transferi gerçekleştirebileceğini düşünüyor diye değil, Jorge Mendes'in oyuncusu için yeni bir takım bulunması direktifini vermesinden kaynaklı. Bunu son 6 ayda gördük. 'le anıldı, Real Madrid 'Hayır, kesinlikle olmaz!' dedi. bahsi geçti. Çünkü Juventus, Ronaldo'nun maaş yükünden kurtulmak istiyor. Ronaldo her yere önerildi, dahil. Ama Ronaldo'dan bu kadar kolay bir şekilde kurtulabileceklerini sanmam. Kim o maaşı ödeyebilir ki?"

35 yaşındaki futbolcunun Juventus'tan yıllık 30 milyon euro kazandığı düşünülüyor.