Ronaldo, PSG'ye gitmek istemiş!
2020 yılı salgın nedeniyle altüst olmasaydı, Cristiano Ronaldo'yu PSG'de izleyebilirdik.
Bu iddia France Football'a ait.
Dünyanın en önemli futbol ödülü olarak gösterilen ve Ronaldo'nun da beş kez kazandığı Ballon d'Or'u dağıtan Fransız spor dergisinin haberine göre Ronaldo, 2020 yazında Juventus'tan ayrılarak PSG'ye gitmek istiyordu.
Habere göre Portekizli yıldız, ekim ayında Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 2-1 yendikleri maçın ardından takımın sahibi Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Gigi Buffon ve Jorge Mendes'le birlikte yemek yedi. Ronaldo, maçı kazanmış olsalar dahi gösterdikleri performanstan hiç memnun değildi ve gece boyunca mutsuz göründü.
Süper yıldızın yakın çevresine dayandırılan iddiaya göre Ronaldo, o akşamın sonunda PSG'ye transfer olmak istediğine karar verdi. Neymar ve Kylian Mbappe ile birlikte oynamak, 35 yaşındaki golcü için önemli bir rüya haline geldi. Fakat salgınla birlikte Ronaldo'nun bu planları suya düştü. Ronaldo'nun Juventus'ta mutsuz olmadığı fakat takımı yetersiz bulduğu söyleniyor.
Ronaldo, 2018-19 sezonu başında transfer olduğu Juventus ile iki Serie A şampiyonluğu yaşadı. Kulübün asıl amacı ise Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmak. Juve bu sezon Devler Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon'a 1-0 kaybetti. Rövanş 7 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.