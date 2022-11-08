Cristiano Ronaldo, Barcelona patronu Xavi'yi hala korkutuyor: "Fark yaratabilir"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Manchester United'ın Cristiano Ronaldo avantajından çekiniyor.

Xavi, Ronaldo tehdidinin farkında

Eski Real Madrid yıldızına övgüler yağdırdı

Barça, Şubat'ta Manchester United ile karşılaşacak

NE OLDU? Barcelona, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri Manchester United ile Şubat ayında karşı karşıya gelecek. Katalan devinin teknik patronu Xavi, basın toplantısında eski rakibi Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

NE SÖYLENDİ? Xavi basın toplantısında şunları söyledi: "O harika bir oyuncu. Son zamanlarda dünyanın en iyilerinden biri ve hala bir fark yaratabilir."

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo, Barcelona'ya karşı yabancı değil. Manchester United'daki ilk dönemlerinde Katalan devine karşı Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verdi. Ayrıca Portekizli, El Clasico'nun tadına çok alışık.

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CRISTIANO RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Erik ten Hag'ın kadrosunda düzenli olarak şans bulamayan Cristiano Ronaldo, 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nı bekliyor. Portekizli yıldızın Ocak ayında takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.