Müthiş iddia: Ballon d’Or’u Messi kazandı

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü Ballon d’Or’u bu yıl kimin kazanacağı merak konusu olmayı sürdürüyor.

Geçen sezon ödülün pandemi nedeniyle verilmemesi heyecanı bir kat daha arttırdı. Adaylar arasında Bayern Münih’in golcüsü Robert Lewandowski ile Paris Saint-Germain’in yıldızı Lionel Messi öne çıkıyor.

Messi kazanacağını biliyor

RTP Sport’un iddiasına göre; ödülü veren France Football dergisi, Lionel Messi’yi Ballon d’Or’u kazandığı konusunda çoktan bilgilendirdi.

Hatta Messi, derginin Ballon d’Or’u kazanan isim ile gerçekleştirdiği geleneksel röportajı bile tamamladı.

Bu yaz Barcelona’dan PSG’ye transfer olan Messi, kulüp seviyesinde istediği başarıyı yakalayamasa, Arjantin milli takımını Copa America şampiyonluğuna taşıyarak kariyerindeki en önemli eksiği tamamlamıştı. Messi aynı zamanda 30 golle geçen sezon La Liga’nın gol kralıydı.

Messi, Ballon d’Or’u alması halinde bu ödülü yedinci kez kazanarak kendine ait olan rekoru geliştirecek. Arjantinli oyuncu, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarında Altın Top’un sahibi olmuştu.

Ballon d’Or ödülü, 29 Kasım’da Paris’te düzenlenecek bir törenle sahibini bulacak.

Lewandowski’nin kazandığı da iddia edilmişti

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yer alan bir görselin, Ballon d’Or oylamasının sonuçlarına ait olduğu öne sürülmüştü.

Söz konusu görselde Robert Lewandowski 627 oyla ilk sırada yer alırken, Polonyalı santraforu Lionel Messi ve Karim Benzema izliyordu.

Ancak France Football’un baş editörü Piotr Kozminski, görseldeki belgenin sahte olduğunu açıklayarak bu spekülasyona son vermişti.