Ballon d'Or: En iyi oyuncu ödülü için oy verme sistemi nasıl işliyor?

İdil Erin Tetik
Getty Images

Ballon d'Or için oylama süreci nasıl işliyor ve ödülün adayları nasıl seçiliyor?

Ballon d'Or, futbolun en iyi oyuncularını belirleyen prestijli bir bireysel ödül.

Futbol bir takım çalışması olabilir fakat Ballon d'Or bir önceki sezonun olağanüstü oyuncularını ön plana çıkarıyor. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimler son yıllara damga vuran oyuncular olarak yerlerini alıyor.

Peki Ballon d'Or kazananını seçme süreci nasıl işliyor ve oylama prosedürü nasıl gerçekleşiyor? Goal Türkiye ile göz atalım.

Editörün Seçtikleri

Ballon d'Or seçim süreci nasıl işliyor?

Ballon d'Or adayı 30 isimden oluşan ilk kısa liste, prestijli Fransız yayını olan France Football'un editör ekibi tarafından oluşturuluyor.

30 kişilik kısa listenin ardından, çeşitli ülkeleri temsil eden gazetecilerden oluşan bir jüri bir araya getirilerek, birincilik, ikincilik ve üçüncülük koltuğuna oturacak isimleri belirlemek için oy verme işlemine geçiliyor.

Ballon d'Or için oylama süreci nasıl işliyor?

Jüri, 30 kişilik kısa listeden en iyi beş oyuncusunu seçecek ve ardından bu oyuncuları önem sırasına göre sıralayacak.

Jürinin ilk beş seçimi için uyması gereken kurallar ve düzenlemeler aşağıda yer alıyor:

  • Yıl boyunca gösterdiği bireysel ve takım performansları (Kazananlar).
  • Oyuncunun yetenek ve fair play seviyesi
  • Oyuncunun kariyerinin genel değerlendirmesi
  • Her gazetecinin seçiminde yer alan en üst sıradaki oyuncu altı puan ve ikinci sıradaki oyuncu dört puan alırken puan sıralaması üç, iki ve bir olarak devam edecek.

Ballon d'Or galibi nasıl seçiliyor?

Jüri üyeleri Ballon d'Or ödülü için en iyi beş oyuncusunu seçmesinin ardından toplam puanlar hesaplanıyor ve en çok puanı alan oyuncu galip geliyor.

Birincilik için puanların eşit olması durumunda, oylama sayısına bakılıyor.

Beraberlik devam ederse, berabere kalan oyuncular arasında kazananı seçmek için yeni bir oylama düzenleniyor.

Tüm bunlardan sonra, bir kazanan hala belirlenemezse, o zaman jüri başkanı olarak France Football yazı işleri müdürü nihai bir karar vermeye çağrılıyor.

En son Ballon d'Or kazananları

Messi altı galibiyetle Ballons d'Or'u en çok kazanan isim olurken rakibi Ronaldo onu beş ödül ile takip ediyor.

Arjantinli, Ballon d'Or'u en son 2019'da, dört yıl ödülsüz kaldıktan sonra kazandı.

2020'de ise Covid-19 salgını nedeniyle kazanan belirlenmedi.

YılKazananlarİkincilerThird place
2019Lionel MessiVirgil van DijkCristiano Ronaldo
2018Luka ModricCristiano RonaldoAntoine Griezmann
2017Cristiano RonaldoLionel MessiNeymar
2016Cristiano RonaldoLionel MessiAntoine Griezmann
2015Lionel MessiCristiano RonaldoNeymar
2014Cristiano RonaldoLionel MessiManuel Neuer
2013Cristiano RonaldoLionel MessiFranck Ribery
2012Lionel MessiCristiano RonaldoAndres Iniesta
2011Lionel MessiCristiano RonaldoXavi
2010Lionel MessiAndres IniestaXavi
2009Lionel MessiCristiano RonaldoXavi
2008Cristiano RonaldoLionel MessiFernando Torres
2007KakaCristiano RonaldoLionel Messi
2006Fabio CannavaroGianluigi BuffonThierry Henry
2005RonaldinhoFrank LampardSteven Gerrard
2004Andriy ShevchenkoDecoRonaldinho
2003Pavel NedvedThierry HenryPablo Maldini
2002RonaldoRoberto CarlosOliver Kahn
2001Michael OwenRaulOliver Kahn
2000Luis FigoZinedine ZidaneAndriy Shevchenko