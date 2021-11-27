Ballon d'Or: En iyi oyuncu ödülü için oy verme sistemi nasıl işliyor?
Ballon d'Or, futbolun en iyi oyuncularını belirleyen prestijli bir bireysel ödül.
Futbol bir takım çalışması olabilir fakat Ballon d'Or bir önceki sezonun olağanüstü oyuncularını ön plana çıkarıyor. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimler son yıllara damga vuran oyuncular olarak yerlerini alıyor.
Peki Ballon d'Or kazananını seçme süreci nasıl işliyor ve oylama prosedürü nasıl gerçekleşiyor? Goal Türkiye ile göz atalım.
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Ballon d'Or seçim süreci nasıl işliyor?
Ballon d'Or adayı 30 isimden oluşan ilk kısa liste, prestijli Fransız yayını olan France Football'un editör ekibi tarafından oluşturuluyor.
30 kişilik kısa listenin ardından, çeşitli ülkeleri temsil eden gazetecilerden oluşan bir jüri bir araya getirilerek, birincilik, ikincilik ve üçüncülük koltuğuna oturacak isimleri belirlemek için oy verme işlemine geçiliyor.
Ballon d'Or için oylama süreci nasıl işliyor?
Jüri, 30 kişilik kısa listeden en iyi beş oyuncusunu seçecek ve ardından bu oyuncuları önem sırasına göre sıralayacak.
Jürinin ilk beş seçimi için uyması gereken kurallar ve düzenlemeler aşağıda yer alıyor:
- Yıl boyunca gösterdiği bireysel ve takım performansları (Kazananlar).
- Oyuncunun yetenek ve fair play seviyesi
- Oyuncunun kariyerinin genel değerlendirmesi
- Her gazetecinin seçiminde yer alan en üst sıradaki oyuncu altı puan ve ikinci sıradaki oyuncu dört puan alırken puan sıralaması üç, iki ve bir olarak devam edecek.
Ballon d'Or galibi nasıl seçiliyor?
Jüri üyeleri Ballon d'Or ödülü için en iyi beş oyuncusunu seçmesinin ardından toplam puanlar hesaplanıyor ve en çok puanı alan oyuncu galip geliyor.
Birincilik için puanların eşit olması durumunda, oylama sayısına bakılıyor.
Beraberlik devam ederse, berabere kalan oyuncular arasında kazananı seçmek için yeni bir oylama düzenleniyor.
Tüm bunlardan sonra, bir kazanan hala belirlenemezse, o zaman jüri başkanı olarak France Football yazı işleri müdürü nihai bir karar vermeye çağrılıyor.
En son Ballon d'Or kazananları
Messi altı galibiyetle Ballons d'Or'u en çok kazanan isim olurken rakibi Ronaldo onu beş ödül ile takip ediyor.
Arjantinli, Ballon d'Or'u en son 2019'da, dört yıl ödülsüz kaldıktan sonra kazandı.
2020'de ise Covid-19 salgını nedeniyle kazanan belirlenmedi.
|Yıl
|Kazananlar
|İkinciler
|Third place
|2019
|Lionel Messi
|Virgil van Dijk
|Cristiano Ronaldo
|2018
|Luka Modric
|Cristiano Ronaldo
|Antoine Griezmann
|2017
|Cristiano Ronaldo
|Lionel Messi
|Neymar
|2016
|Cristiano Ronaldo
|Lionel Messi
|Antoine Griezmann
|2015
|Lionel Messi
|Cristiano Ronaldo
|Neymar
|2014
|Cristiano Ronaldo
|Lionel Messi
|Manuel Neuer
|2013
|Cristiano Ronaldo
|Lionel Messi
|Franck Ribery
|2012
|Lionel Messi
|Cristiano Ronaldo
|Andres Iniesta
|2011
|Lionel Messi
|Cristiano Ronaldo
|Xavi
|2010
|Lionel Messi
|Andres Iniesta
|Xavi
|2009
|Lionel Messi
|Cristiano Ronaldo
|Xavi
|2008
|Cristiano Ronaldo
|Lionel Messi
|Fernando Torres
|2007
|Kaka
|Cristiano Ronaldo
|Lionel Messi
|2006
|Fabio Cannavaro
|Gianluigi Buffon
|Thierry Henry
|2005
|Ronaldinho
|Frank Lampard
|Steven Gerrard
|2004
|Andriy Shevchenko
|Deco
|Ronaldinho
|2003
|Pavel Nedved
|Thierry Henry
|Pablo Maldini
|2002
|Ronaldo
|Roberto Carlos
|Oliver Kahn
|2001
|Michael Owen
|Raul
|Oliver Kahn
|2000
|Luis Figo
|Zinedine Zidane
|Andriy Shevchenko