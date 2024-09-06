Cristiano Ronaldo alay konusu oldu: "Lionel Messi kafasının içinde kira vermeden yaşıyor"

Cristiano Ronaldo, Avrupa Şampiyonluğu zaferinin Dünya Kupası zaferiyle eş değer olduğunu söyleyince alay konusu oldu.

Portekiz, 2016'da Avrupa şampiyonu oldu

Arjantin, 2022'de Dünya Kupası'nı kaldırdı

Cristiano Ronaldo iki zaferin eş değer olduğunu söylüyor

NE OLDU? Beş Ballon d'Or sahibi Cristiano Ronaldo, 2016'da ülkesi Portekiz ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı. Portekizli yıldız, ülkesinin kaptanı olarak EURO'da zafer yaşarken bu başarısını 2018/19 sezonunda UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuyla taçlandırdı.

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi ise Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'e ilham vermiş ve sekizinci Ballon d'Or'unu almasına yardımcı olan zaferi tatmıştı. Cristiano Ronaldo ise Dünya Kupası şampiyonluğuyla EURO zaferinin eş değer olduğunu düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? Kariyerinde 900 gole ulaşan ilk futbolcu olduktan sonra Cristiano Ronaldo, RTP3'e şunları söyledi: "Portekiz'in Avrupa Şampiyonası'nı kazanması, Dünya Kupası'nı kaldırmakla eşdeğer. Portekiz için gerçekten istediğim iki kupayı da kazandım, bu nedenle Dünya Kupası beni motive etmiyor."

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TARAFTARLAR NE SÖYLEDİ? Cristiano Ronaldo'nun bu iddiası bazı sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. @freeeaos isimli bir kullanıcı, "Messi kafasında kira vermeden yaşıyor" yazdı. @Barzaboy isimli kullanıcı ise, "Cristiano'nun Messi'nin Dünya Kupası kazandığı gece hiç uyumadığına %100 eminim" yazdı.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Daha önce Kylian Mbappe de Cristiano Ronaldo'nun düşüncelerine benzer ifadeler kullanmıştı: "Bana göre Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası'ndan daha zor. Dünya Kupası'nda daha fazla baskı olsa da Avrupa Şampiyonası'nda tüm takımlar taktiksel olarak birbiriyle benzer takımlar." Kylian Mbappe, 2018'de Dünya Kupası zaferi yaşamıştı.