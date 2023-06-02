Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile sezonu kapatır kapatmaz neden Singapur'a gitti?

- Al Nassr sezonu kupasız kapattı
Cristiano Ronaldo hemen Singapur'a uçtu
Ancak yoluna Suudi Arabistan'da devam edecek
NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla tamamladığı sezonun ardından yardımsever arkadaşı Peter Lim ile kurduğu bağlantıyla Asya'ya uçtu.
RONALDO NEDEN SİNGAPUR'DA? Cristiano Ronaldo, Singapur'a gençlere yapılacak yardımları desteklemeye ve çevresel sürdürülebilirlik hakkında konuşmaya gitti. Yaklaşık bin gençle buluşup onlarla konuşacak.
BÜYÜK RESİM: Ocak ayında Al Nassr'a katılan Cristiano Ronaldo, ligde 14 gol atmasına rağmen yeni takımında şampiyonluk yaşayamadı. Ancak Al-Nassr'da geçen zorlu birkaç ayın ardından yoluna Suudi Arabistan'da devam etmeye kararlı.
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