Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile sezonu kapatır kapatmaz neden Singapur'a gitti?

İdil Erin Tetik
Cristiano-Ronaldo(C)Getty Images
Cristiano RonaldoAl NasrPro Lig

Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile kupasız kapattığı sezonu bitirir bitirmez soluğu Singapur'da aldı ancak bunun özel bir nedeni var.

  • Al Nassr sezonu kupasız kapattı
    Cristiano Ronaldo hemen Singapur'a uçtu
    Ancak yoluna Suudi Arabistan'da devam edecek

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla tamamladığı sezonun ardından yardımsever arkadaşı Peter Lim ile kurduğu bağlantıyla Asya'ya uçtu.

RONALDO NEDEN SİNGAPUR'DA? Cristiano Ronaldo, Singapur'a gençlere yapılacak yardımları desteklemeye ve çevresel sürdürülebilirlik hakkında konuşmaya gitti. Yaklaşık bin gençle buluşup onlarla konuşacak.

BÜYÜK RESİM: Ocak ayında Al Nassr'a katılan Cristiano Ronaldo, ligde 14 gol atmasına rağmen yeni takımında şampiyonluk yaşayamadı. Ancak Al-Nassr'da geçen zorlu birkaç ayın ardından yoluna Suudi Arabistan'da devam etmeye kararlı.

BİR FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Crstiano-Ronaldo(C)GettyImages

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