Portekizli süperstar, uzun soluklu bir anlaşma için Suudi kulübüyle görüşüyor.

NE OLUYOR? İlk olarak Dünya Kupası sırasında Al-Nassr'ın, Manchester United'daki sözleşmesinin 22 Kasım'da feshedilmesinden bu yana serbest kalan Ronaldo'yla anlaşmaya vardığı bildirildi.

Fakat şu anda Marca'ya göre bu anlaşma, 2030'a kadar sürecek. Ronaldo'nun sözleşmesi periyodik olarak artacak ve 200 milyon Euro kazanacak.

BÜYÜK RESİM: Marca ayrıca, Ronaldo'nun El-Nassr büyükelçisi olduğunda, Suudi Arabistan'ın Mısır ve Yunanistan ile birlikte 2030 Dünya Kupası ev sahipliğinde kilit bir rol oynayacağını bildirdi.

DAHA FAZLASI: Ronaldo, Portekiz'in Dünya Kupası'nda İsviçre'ye karşı 6-1'lik galibiyetinin ardından Al-Nassr ile bir anlaşmayı alenen yalanladı.

Ve kulüple herhangi bir görüşmeyi de reddetti. Ancak, Al-Nassr'ın patronu Rudi Garcia, beş kez Ballon d'Or kazanan süperstarla çalışma şansını memnuniyetle karşılayacağını itiraf etti.

Garcia bu ayın başında, "Her koçun Cristiano gibi harika bir yıldızı yetiştirmekten mutluluk duyacağını düşünüyorum.

"Her zaman harika oyuncuların, yönetilmesi en kolay oyuncular olduğunu düşünmüşümdür, çünkü onlar çok zekidir" dedi.

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RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Futbol dünyası şimdi Ronaldo'nun bir sonraki hamlesini bekliyor. Al-Nassr imza yarışı için önde olan takım konumunda bulunuyor.

Ancak, Portekizli süperstar daha önce Avrupa'da kalmak istediğini belirtirken adı, Napoli ve Bayern Münih gibi takımlarla anılıyordu.