Cristiano Ronaldo geleceğiyle ilgili son kararı verirken Real Madrid'den Portekizli yıldıza yeşil ışık yandı.

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'dan ayrılacağı söyleniyor

Suudi Arabistan'da mutlu değil

Madrid'e sürpriz bir dönüş yapacak

NE OLDU? Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı feshetmesinin ardından Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile yıllık 200 milyon euro karşılığında yüklü bir kontrata imza atmıştı. Ancak Al Nassr bazı yerel kupalardan elenip liderliği kaybedince Portekizli yıldız eleştiri oklarının hedefi oldu. Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr serüveninin uzun sürmeyeceği iddia ediliyor.

NE SÖYLENDİ? El Nacional'in haberine göre, Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile sözleşmesi sona erdikten sonra kariyerini sonlandıracak. Portekizli yıldız, Real Madrid'e geri dönecek ancak futbolcu olarak değil. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Cristiano Ronaldo'ya kulüpte yönetici olarak görev alması için yeşil ışık yaktı.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 14 maçta 12 gol, 2 asist kaydetti. Ancak ligde liderliği Al Ittihad'a kaptırdılar.