Portekizli süperstar Avrupa'daki kariyerini noktaladı ve yeni bir maceraya yelken açtı.

NE OLUYOR? Haftalarca süren spekülasyonlardan sonra, Ronaldo'nun kısa süreli serbest kalma deneyimi sona erdi.

Kasım ayında Piers Morgan ile yaptığı bir röportajın ardından Manchester United ile bağlarını kesen Ronaldo, CBS Sports'a göre Suudi ekibi Al-Nassr'a katılma şartlarını kabul etti.

Yıldız oyuncunun, cumartesi günü Arap ekibinin Al Khaleej'e karşı oynayacağı maçın ardından imzasını resmen atacağı söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Suudi medya kuruluşu Arriyadiyah tarafından doğrulanan en son bilgi, 37 yaşındaki oyuncunun Noel'den bir sonraki gün sağlık kontrolünden geçtiğini belirtiyordu.

Bu testlerin ilk bölümü yapıldı, ikinci aşaması ise önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.

Al-Nassr'a olası bir transferin ilk olarak kasım ayının sonunda bildirilmesine rağmen CBS Sports, transferin gecikmesinin Ronaldo'ya Avrupa'dan başka ciddi taliplerin çıkmamasına bağlıyor.

Ve böylece Ronaldo'nun, futbol kariyerindeki en üst seviyede oynama dönemi de sona erdi.

VE DAHA FAZLASI: 37 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalleri sona ermiş gibi görünse de, yıldız forvet iyi bir maaş alacak.

Ve yeni kulübünde önemli miktarda güç kullanabilecek. CBS Sports, Ronaldo'nun Al-Nassr'da yılda 75 milyon Dolar (61.1 milyon £) kazanacağını ve aynı zamanda oyunculuk kariyeri 2024'te sona erdikten sonra büyükelçi rolüne geçeceğini yazdı.

İKİ FOTOĞRAFTAKİ HİKAYE:

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