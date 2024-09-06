Cristiano Ronaldo, 39 yaşında tarih yazdı, Real Madrid harekete geçti

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla bir kez daha tarih yazarken Real Madrid eski yıldızını unutmadı.

Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 yendi

Cristiano Ronaldo kariyerinin 900. golünü attı

Real Madrid eski yıldızını unutmadı

NE OLDU? Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında Portekiz, Hırvatistan'ı Diogo Dalot ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 34. dakikasında sahneye çıkıp ülkesinin ikinci golünü kaydeden Cristiano Ronaldo böylece tarih yazdı.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo kariyerinde 900. golünü kaydetti ve böylece tarihte 900 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. Portekizli yıldızı tebrik edenler arasında eski kulübü Real Madrid de vardı.

NE SÖYLENDİ? Cristiano Ronaldo, Santiago Bernabeu'ya 2018'de veda etse de İspanya'nın başkentindekilerin kalbinde sonsuza kadar özel bir yere sahip olacak. Bu nedenle Real Madrid, Portekizli yıldızın bu başarısını es geçmesi ve sosyal medyadan şu paylaşımı yaptılar: "Bir başka tarihi başarı daha: Real Madrid ve dünya futbol tarihinin en büyük efsanelerinden birinin profesyonel kariyerinde 900. golü. Tebrikler, sevgili Cristiano! Real Madrid ve kulübün taraftarları her zaman seninle gurur duyuyor."

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DAHA FAZLASI: Karşılaşmanın ardından konuşan Cristiano Ronaldo ise şunları söyledi: "900. golü atmak için istikrarlı çalışmanın ne kadar zor olduğunu yalnızca ben biliyorum. Kariyerim için eşsiz bir dönüm noktası."