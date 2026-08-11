Cristiano, açılış maçı öncesi Postecoglou'nun kritik kararını bekliyor

Nasr taraftarları arasında, takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun geleceği ve Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ilk haftasında 15 Ağustos'ta Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanması planlanan Al-Fateh maçında forma giyip giymeyeceği konusunda bir bekleyiş hâkim.

Suudi Arabistan'ın "Al-Yaum" gazetesi, Portekizli yıldızın önümüzdeki birkaç saat içinde başkent Riyad'a ulaşacağını belirtti. Yıldız oyuncu, takımın lig şampiyonluğunu kazandığı olağanüstü bir sezonun ardından ve ülkesinin milli takımıyla 2026 Dünya Kupası finallerine katılmasının yanı sıra, kulüp yönetiminin kararıyla uzun bir dinlenme dönemi geçirmişti.

Ronalo, Nasr'ın kadrosundaki en önemli temel taşlardan biri olarak görülüyor; teknik ekip, sahip olduğu büyük tecrübe ve geçen sezon büyük maçlarda fark yaratan belirleyici golcü özelliği sayesinde ileri hattın yönetiminde tamamen ona güveniyor.

Gazete, yeni teknik direktör Ange Postecoglou'nun oyuncunun nihai durumunu önümüzdeki antrenmanlarda belirleyeceğini, özellikle taraftarların onu daha açılış haftasından itibaren görme isteği göz önünde bulundurulduğunda, Al-Fateh karşısında ilk on birde sahaya sürülüp sürülmeyeceğine karar vermeden önce fiziksel ve teknik durumunun değerlendirileceğini aktardı.

Kulübün mali durumunu yeniden düzenleme ve maaş faturasını azaltma yönelimiyle eş zamanlı olarak, Nasr kaptanının sezon sonunda sözleşmesini yenilemeyebileceğine işaret eden tahminler ışığında, yeni sezon Cristiano Ronaldo'nun Nasr ile serüveninin son bölümü olabilir.

Bu tahminler doğru çıkarsa, Ronaldo'nun yıllar önce başlayan ve Suudi futbolunun çehresini değiştiren bir hikâyeye istediği sonu yazması için önünde yalnızca tek bir sezon kalacak.