Crispo, Koora'ya: Mourinho, Real Madrid'de bu nedenle başarılı olacak

Arjantinli Hernán Crespo, eski Chelsea ve Inter Milan yıldızı, o dönemki teknik direktörü ve Real Madrid'de ikinci bir dönem için aday olan José Mourinho'ya övgüde bulundu.

Crispó, 2005'te Chelsea ve 2008'de Inter Milan'da olmak üzere iki kez Mourinho'nun yönetiminde oynadı ve her iki dönemde de birçok şampiyonluk kazandı (İngiltere Ligi, İtalya Ligi, Charity Shield ve İtalya Süper Kupası).

Eski Arjantinli forvet, Portekizli teknik direktörle tüm turnuvalarda 59 maça çıktı ve bu maçlarda 15 gol attı, 6 golün de hazırlayıcısı oldu.

Benfica teknik direktörünün gelecek sezon Real Madrid'e ikinci kez dönme olasılığıyla ilgili olarak, Crespo, Mourinho'nun Kraliyet Takımı ile başarıya ulaşma yeteneğini vurguladı.

Crispó, daha sonra yayınlanacak olan Koora ile yaptığı röportajda, "Mourinho bir şampiyon olmak için doğdu. Nereye giderse gitsin, rekabet ruhunu ve kazanma zihniyetini oraya taşır" dedi.

Crispo, Mourinho'nun İspanyol devi ile başarılı olacağını öngörmesinin nedenini şöyle açıkladı: "Real Madrid, her zaman en yüksek baskıyı uygulayan bir kulüp ve Mourinho bu kültürü ve bu tür zorlukları mükemmel bir şekilde anlıyor. Geri dönme şansı bulursa, başarı her zaman onun için bir olasılık olacaktır."

Tüm basın haberleri, 2010-2013 yılları arasında takımı çalıştıran Mourinho'nun, Álvaro Arbeloa'nın ardından Real Madrid'e ikinci kez dönmeye yakın olduğunu gösteriyor.

