Cremonese, Serie A seviyesinde bir transfer: Tommaso Berti için Cesena’ya 2,8 milyon

Cremonese ile Cesena arasında Tommaso Berti’yi gri-kırmızı formaya kazandırmak için anlaşma tamamlanmak üzere. İki kulüp arasında 2,8 milyon avro tutarında bir anlaşmaya varıldı. Anlaşmayı resmileştirmek için 2004 doğumlu oyuncunun menajer ekibi ile gri-kırmızı kulüp arasında son ayrıntıların belirlenmesi gerekiyor.





Geçtiğimiz sezon Berti, Serie B’nin en iyi orta saha oyuncularından biri olarak öne çıktı: 38 maçta 4 gol ve 7 asist kaydetti. Artık eski Cesena oyuncusunu transfer listesinin en başına koyan teknik direktör Giampaolo’nun talebi kabul edildi.