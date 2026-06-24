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Tommaso Berti Italia Under 21Getty Images

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Cremonese, Serie A seviyesinde bir transfer: Tommaso Berti için Cesena’ya 2,8 milyon

Cremonese
Cesena
Transfers

Cremonese, 2004 doğumlu yetenekli orta saha oyuncusu Tommaso Berti için Cesena ile yürütülen görüşmelerin son aşamasına geldi

Cremonese ile Cesena arasında Tommaso Berti’yi gri-kırmızı formaya kazandırmak için anlaşma tamamlanmak üzere. İki kulüp arasında 2,8 milyon avro tutarında bir anlaşmaya varıldı. Anlaşmayı resmileştirmek için 2004 doğumlu oyuncunun menajer ekibi ile gri-kırmızı kulüp arasında son ayrıntıların belirlenmesi gerekiyor. 


Geçtiğimiz sezon Berti, Serie B’nin en iyi orta saha oyuncularından biri olarak öne çıktı: 38 maçta 4 gol ve 7 asist kaydetti. Artık eski Cesena oyuncusunu transfer listesinin en başına koyan teknik direktör Giampaolo’nun talebi kabul edildi.

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