NE OLDU? Sakatlanan Anthony Martial'ın yerine oyuna dahil olan Ronaldo, kulüp maçlarındaki 700. golünü atarak Manchester United'ı öne geçirdi.
Portekizli süperstar, Kırmızı Şeytanlar adına attığı bu golle rekorunu geliştirdi ve rekor kırmaya doymadığını da bir kez daha gösterdi.
BÜYÜK RESİM: Martial'ın sakatlığıyla Ronaldo, sezonun önemli bir dönemine girerken Erik ten Hag'ın takımına geri dönebilir.
37 yaşındaki oyuncu, Hollandalı menajerin gelişinden bu yana Premier Lig'de yalnızca bir kez forma giydi ve yedek kulübesindeki mutsuz görüntüsüyle dikkat çekti.
ÜÇ FOTOĞRAFTA:
BİLİYOR MUSUN? Ronaldo, kulüp takımlarında attığı 700 golün 144'ünü Manchester United adına attı.
RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Portekizli süperstar, 13 Ekim'de Avrupa Ligi'nde Omonia Nicosia ile karşılaşacakları zaman United'ın ilk 11'ine geri dönebilir.