NE OLDU? Sakatlanan Anthony Martial'ın yerine oyuna dahil olan Ronaldo, kulüp maçlarındaki 700. golünü atarak Manchester United'ı öne geçirdi.

Portekizli süperstar, Kırmızı Şeytanlar adına attığı bu golle rekorunu geliştirdi ve rekor kırmaya doymadığını da bir kez daha gösterdi.

BÜYÜK RESİM: Martial'ın sakatlığıyla Ronaldo, sezonun önemli bir dönemine girerken Erik ten Hag'ın takımına geri dönebilir.

37 yaşındaki oyuncu, Hollandalı menajerin gelişinden bu yana Premier Lig'de yalnızca bir kez forma giydi ve yedek kulübesindeki mutsuz görüntüsüyle dikkat çekti.

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