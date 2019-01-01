Coutinho çocuk forması giyiyor

Bundesliga'nın resmi internet sitesindeki habere göre Bayern Münih'in Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho çocuk forması giymek zorunda kalıyor.

'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'nun 2019-20 sezonu başından beri çocuk boy forma giymek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

1 m 72 cm boyunda olan Coutinho, 'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bayern Münih'in yetişkinlere göre olan forması kendisine büyük geldiği için çocuk boy forma giyiyor.

Bu yaz 'dan Bayern Münih'e kiralık olarak gönderilen 27 yaşındaki futbolcunun, sadece bu sezonki iç saha maçlarında çocuk forması giydiği belirtildi. Deplasman forması ve alternatif formanın bedenine uyduğu ifade edildi. Forma üreticisinin sezonun ikinci yarısında Coutinho'ya özel bir forma hazırlayacağı bilgisi verildi.

Bu sezon Bayern Münih forması ile 21 resmi karşılaşmada görev alan Coutinho, 7 kez ağları havalandırırken 7 de asist yapmayı başardı.