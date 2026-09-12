Courtois: Vinicius "kışkırtıcı"!

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, Formula 1 şampiyonası kapsamındaki Madrid Grand Prix etkinliklerine katılmasıyla eş zamanlı olarak takım arkadaşları hakkında bir dizi soru içeren eğlenceli bir anket cevaplayarak takımın soyunma odasının kulisinden bir kesit paylaştı.

Courtois'ya Real Madrid'deki takım arkadaşları hakkında bir dizi soru yöneltildi ve bazı cevapları dikkat çekiciydi. Soyunma odasındaki en neşeli oyuncu olarak Kylian Mbappé'yi seçerken, en çok uyumaya meyilli oyuncu unvanını savunmacı Dean Huijsen'e verdi.

Belçikalı kaleci ayrıca Vinicius Junior'ı takım arkadaşlarına karşı en çok laf atan oyuncu olarak değerlendirdi. Bu cevaplar, kraliyet ekibinin soyunma odasına hakim olan neşeli havayı yansıttı.

Courtois'nın ilgi alanları futbolla sınırlı değil; kendisi aynı zamanda motor sporları tutkunlarından biri ve İspanya Formula 4 şampiyonasına katılan TC Racing takımının sahibi. Bu da onu Formula 1 Madrid Grand Prix yarışını yakından takip etmeye yöneltti.

Öte yandan Courtois, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"dan A ve B antrenörlük lisanslarına sahip olduğunu açıkladı; ancak şu an için Real Madrid'in ilk takımını çalıştırma ihtimalini dışladı ve daha küçük yaş kategorileriyle çalışmayı tercih ettiğini belirtti.

Real Madrid'in kalecisi bu konuda şunları söyledi: "İlk takım için değil; ben küçük çocukları çalıştırmayı tercih ederim." Bu ifadelerle, futbolu bıraktıktan sonra gençlerle olası bir antrenörlük deneyimi yaşama arzusuna işaret etti.