Jose Mourinho, Real Madrid'in teknik kadrosunu yeniden şekillendirmeye başladı; kulüp, en önemli isimlerinden birinin ayrılışına sahne oldu.

Buna göre Marca gazetesi, Luis Llopis'in kulüpte geçirdiği uzun yılların ardından Real Madrid kaleci antrenörlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu. Yerine ise daha önce Tottenham, Roma ve Benfica'da Mourinho ile birlikte çalışmış olan Nuno Santos getirildi.

Llopis, veda mesajında şunları yazdı: "Bu deneyimi yaşamak ve hissetmek harikaydı. Teşekkürler."









Mesajı, Real Madrid'in bir dizi eski ve mevcut kalecisinden dokunaklı yanıtlar aldı. Thibaut Courtois, "Her şey için teşekkürler dostum" diye yazdı.

Sergio Mestre, "Tüm sevgin için teşekkürler" derken, Luis López, "Her şey için teşekkürler" diye yazdı. Toni Fuidias ve Keylor Casilla antrenörü "en iyi" olarak nitelerken, Kepa ve Ferran González mesajına yalnızca emoji paylaşmakla yetindi.

Llopis'in birlikte çalıştığı en önemli kaleciler arasında yer alan Andriy Lunin ve Keylor Navas ise şimdiye kadar kendisine herhangi bir veda mesajı göndermedi.

Llopis, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş kupasında görev başındaydı. Kulübe 2015 yılında teknik direktör Rafa Benítez'in teknik ekibinin bir parçası olarak katıldı, ardından İspanyol'un ayrılışı ve Zinedine Zidane'ın göreve gelmesinin ardından görevini sürdürerek üst üste üç Avrupa kupası kazanılan dönemin bir parçası oldu.

Llopis, 2018 yazında Zidane'ın ayrılışıyla eş zamanlı olarak görevinden ayrıldı, ardından 2021'de Carlo Ancelotti'nin dönüşüyle Real Madrid'e geri döndü.

İkinci döneminde, Courtois'nın 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en iyi seviyesini sergilemesine yardımcı oldu; ayrıca yedek kaleciler Kepa ve Lunin'i 2023-2024 sezonunda oynamaya hazırladı.

Ancelotti'nin ayrılışının ardından Llopis, önce Xabi Alonso, ardından Álvaro Arbeloa'nın yanında çalışmaya devam etti; ancak Mourinho'nun gelişi, kraliyet kulübündeki son döneminin sonunu getirdi.

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