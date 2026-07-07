Her zamanki sakinliğine rağmen, Thibaut Courtois, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Belçika'nın 4-1'lik galibiyetinin ardından ABD milli takımına sert eleştiriler yöneltme fırsatını kaçırmadı.

34 yaşındaki Real Madrid kalecisi, kulüp ve milli takımda aralarında dört La Liga şampiyonluğu, iki Premier Lig şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir Avrupa Ligi şampiyonluğu ve Dünya Kupası’nda Altın Eldiven ödülünü de kazandı.

Kurтуа, ABD’yi ezici bir skorla mağlup ederek Belçika milli takımını çeyrek finale taşıdıktan sonra, Dünya Kupası şampiyonluğu için yarışmaya sadece birkaç adım uzaklıkta kaldı.

Ancak Belçikalı kaleci, tur atlamaktan bahsetmekle yetinmedi; ABD milli takımı ve teknik direktörü Mauricio Pochettino’ya açık eleştiriler yöneltti ve takımın etrafındaki medya gürültüsünün abartılı olduğunu belirtti.

Maç sonrası yapılan açıklamaların çoğunda olduğu gibi, Fularin Balugun’a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesi kararı da büyük tartışma yarattı ve maçın ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Maç sonrası yaptığı açıklamada Kurtuay şunları söyledi: “Amerika’da futbolu tanıtmak istediklerini anlıyorum, ancak bugün Senegal maçına kıyasla kazanabileceğimize daha fazla güveniyordum. Bence Senegal, ABD’den daha iyi bir milli takım.”

Belçika milli takımı, 32'li turda Senegali 3-2 yenmek için heyecan verici bir geri dönüşe ihtiyaç duymuştu.

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