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Courtois'dan Belçika'nın yeni teknik direktörüne şart!

Real Madrid
Belçika
T. Courtois
M. van Bommel
İspanya
Belçika
Hollanda

Van Bommel kabul edecek mi?

Belçikalı milli file bekçisi Thibaut Courtois, Hollandalı Mark van Bommel'in Belçika Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak atanmasını memnuniyetle karşıladı ve Manchester United formasını giymeye devam edip etmeyeceği konusunda kendisiyle görüşmeler yapacağını belirterek, önümüzdeki UEFA Uluslar Ligi müsabakaları sırasında dinlenme talep ettiğini vurguladı.

Courtois'nın bir tanıtım etkinliği sırasında gazetecilere yaptığı açıklamalara göre, 115 milli maça çıkan 34 yaşındaki Real Madrid kalecisi, Avrupa Uluslar Kupası elemelerine geri dönme ihtimalini dışlamadı; ancak nihai kararın yeni teknik heyet ve Belçika Futbol Federasyonu ile yapacağı görüşmenin niteliğine bağlı olacağını vurguladı.

Tecrübe ve başarılara övgü

Courtois, Van Bommel'in yönetiminden umutlu olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Bu bir sürpriz olmadı, ismi bir süredir konuşuluyordu. Antwerp'te üst düzey bir teknik direktör olduğunu kanıtladığını düşünüyorum ve birçok oyuncu onu övüyor, bu yüzden onunla tanışmayı büyük bir istekle bekliyorum."

Milli file bekçisi, Antwerp'e katılmadan önce Eindhoven ve Wolfsburg'u da çalıştıran ve Antwerp ile 2023 yılında lig, kupa ve süper kupa şampiyonluklarını kazanan Van Bommel'in teknik direktörlük kariyerini övdü; Barcelona, Bayern Münih ve Milan gibi dev kulüplerde eski oyuncu olarak edindiği tecrübenin, ona oyuncular arasında büyük bir saygınlık kazandırdığına dikkat çekti.

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Şunları ekledi: "En önemlisi, Van Bommel en üst düzeyde oynadı ve böyle maçlar oynamanın ne demek olduğunu biliyor. Kuşkusuz bu tecrübe olumlu bir avantaj sayılır ve ona büyük bir saygınlık kazandırıyor."

Kariyeri sürdürmek için dinlenme şartı

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