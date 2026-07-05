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Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Courtois, Balougon tartışmasını hafifletiyor: Sahada kazanmalıyız

ABD - Belçika
ABD
Belçika
Dünya Kupası
F. Balogun
T. Courtois
ABD
Belçika

Belçika kalecisi soyunma odasındaki tepkiyi anlattı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’nın ABD milli takımının forveti Folarin Balugun’un cezasını kaldırma kararı, Salı günü sabaha karşı oynanacak 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçı öncesinde Belçika milli takım kampında hâlâ geniş çapta tartışmalara yol açıyor.

Amerikalı forvet, 32'li turda Bosna-Hersek maçında kırmızı kart görmüş ve ilk başta cezalandırılmıştı; ancak Disiplin Kurulu'nun kararıyla nihayet aklanmış ve cezasının kaldırılmasının ardından Belçika karşısında normal şekilde forma giyebilecek duruma gelmişti.

Belçika Futbol Federasyonu ise bu karara şiddetle itiraz ederek, yönetmeliklerin oyuncunun bir sonraki maçtan otomatik olarak men edilmesini öngördüğünü vurguladı.

Bir basın toplantısında, Real Madrid ve Belçika Milli Takımı kalecisi Thibaut Courtois, bu tartışmanın Kırmızı Şeytanlar'ın hazırlıklarına etkisini önemsiz göstermeyi tercih etti.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, Courtois şöyle konuştu: "Bizim için bu durum pek bir şeyi değiştirmeyecek. Bunlar federasyonun meseleleri. Ancak maçtan bir gün önce alınan bu karar bizi şaşırttı."

Dünya Kupası
ABD crest
ABD
USA
Belçika crest
Belçika
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Şöyle devam etti: “Saha içinde kazanmamız gerekiyor. Takım olarak bu konuyu beş dakika tartıştık, ancak hepimiz, Balugon olsun ya da olmasın, kazanmamız ve kendimize odaklanmamız gerektiği konusunda hemfikir olduk.”

Şöyle devam etti: “Zor bir maç olacak, özellikle de stadyumda taraftarlar varken. Her iki takım da kazanmak istiyor.”

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