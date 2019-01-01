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Copa America

Copa America ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?

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Dünyadaki en eski uluslararası futbol organizasyonu olan Copa America, bu yıl Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Güney Amerika Futbol Birliği CONMEBOL tarafından düzenlenen ve dünyadaki en eski uluslararası futbol organizasyonu olan Copa America, bu yıl haziran ayında Brezilya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Copa America ne zaman, nerede, saat kaçta ve hangi kanalda?

14 Haziran - 7 Temmuz arasında, Brezilya’nın 5 farklı şehrinde düzenlenecek kupada heyecan TRT Spor ekranlarında yaşanacak.

Açılış maçı Sao Paulo şehrinde Brezilya ile Bolivya arasında oynanacak. Şili'nin son şampiyon olarak sahneye çıkacağı Copa America'da ev sahibi Brezilya, turnuvayı son olarak 2007 yılında kazanmıştı.

12 takımın katılacağı turnuvada gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu B Grubu C Grubu
Brezilya Arjantin Uruguay
Bolivya Kolombiya Ekvador
Venezuela Paraguay Japonya
Peru Katar Şili

 

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