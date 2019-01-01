Conte'ye polis koruması: Kurşun gönderdiler!

Serie A ekiplerinden Inter'in teknik direktörü Antonio Conte, içinde kurşun olan bir tehdit mektubu alınca polis koruması altına alındı.

'in 50 yaşındaki İtalyan teknik direktörü Antonio Conte'ye polis koruması atandı.

Corriere della Sera ve Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Conte'nin evine, içinde kurşun olan isimsiz bir tehdit mektubu gönderildi. İtalyan polisi konuyla ilgili soruşturma başlatırken tecrübeli çalıştırıcının evi ve Inter'in antrenman tesisleri polis gözetimi altına alındı.

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Polisin konuyu ciddiye aldığı belirtilirken bu mektubu gönderek kişinin yalnızca dikkat çekmek istediği ve Conte'nin büyük bir tehlike altında olmadığına inanılıyor.

Conte'nin tesislerden eve giderken kullandığı yol üzerindeki kameraların inceleneceği ve olası şüphelilerin sorgulanacağı ifade edildi.

forması giyen 36 yaşındaki santrfor Fabio Quagliarella da 'de oynadığı dönemde uzun süre bu tarz tehditlerle karşı karşıya kalmıştı. Bu olay ise yakın zamanda sonuçlandı ve tehdit mektupları gönderen şahıs hapse atıldı.