Conte'den oyuncularına seks tavsiyesi

Inter Teknik direktörü Antonio Conte, ilişki esnasında yorulmamaları için oyuncularına bazı ipuçları verdi.

ekiplerinden 'i çalıştıran 50 yaşındaki İtalyan teknik adam Antonio Conte, kadrosundaki oyunculara partnerleri ile olan ilişkileriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Takımını her açıdan olumlu anlamda geliştirmek isteyen Conte, L'Equipe'e verdiği röportajında şunları söyledi:

"Oyuncularıma yalnızca kısa süreli aralıklarla, minimum eforla ve alt tarafta olacak şekilde cinsel ilişkiye girmelerini tavsiye ediyorum. Tercihen de eşleri ile birlikte olmalarını öneriyorum çünkü o zaman özel şeyler yapmalarına gerek kalmaz."

Takım yönetimi konusuna da değinen Conte, bazı oyuncular hoşlanmasa da kulüp kurallarına olan bağlılığından söz etti:

"İşe gelir gelmez cididyet beklerim, sonrasında takımı yönlendirmek için kurallar ve sınırlar koyarım. Kurallar hakkında konuşmaya gelince hepimiz çok iyiyiz, ancak bir problem çıktığında kaç kişide bu kuralları uygulayacak güç ve arzu var ki? Herkes sorunlardan kaçmaya çalışıyor. Ben öyle değilim. Her neyse, kim olmak isterseniz o olabilirsiniz. Eğer harika bir futbol kariyeriniz varsa bir futbolcu sizi ölçüp biçer ve iki hafta içinde 'Çok iyi bir hoca', 'İyi bir hoca değil, 'Sıradan biri' gibi değerlendirmelerde bulunur."

"Yalakanın biri değilim"

Inter'den önce 'yi çalıştıran Conte, İngiltere'de taktiklerinin zaman zaman sorgulandığını; ancak takımın özelliklerine uygun bir sistem bulmak için planlarından vazgeçtiğini açıkladı:

"Bu durum genel olarak elimdeki oyunculara bağlı. Serie B'de 4-2-2 oynatırdım. Bu taktiği 'ta denemiştim ancak yorumlara bağlı olarak hızla 3-5-2 veya 3-3-4'e döndüm. Bu yaklaşım benzersizdi."

"Teknik ekibim ve ben her zaman başkalarına örnek olduk. Üstelik Premier Lig'e gelmeden önce üç stoperle oynamak yasaktı sanki. Dörtlü defans hattıyla başladım ve 'e 3-0 yenildim. Sonra bunu değiştirdim çünkü korunması gereken oyuncularım vardı."

"Eski bir Juventus'lu olarak Inter'in başına geçmem ile ilgili son bir şey söylemek istiyorum: Kendimi her bakımdan dürüst ve sadık bir insan olarak görüyorum. Çalışmaya, çabaya ve fedakarlığa inanıyorum. Karakterimi değiştirmiyorum, yalakanın biri değilim. Tüm bunlarla insanları memnun etmek istiyorum. Kendi başıma olduğum yere geldim ve ailem dışında kimseye teşekkür etmek zorunda değilim. Ben özgür bir ruhum."