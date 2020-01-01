Conte'den Lukaku ve Van Dijk itirafı

Antonio Conte, Chelsea’de çalıştığı dönemde Romelu Lukaku ve Virgil van Dijk transferlerini çok istediğini ancak gerçekleştiremediklerini söyledi.

’in teknik direktörü Antonio Conte, dönemiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Telegraph’a konuşan İtalyan çalıştırıcı, “Premier Lig’de şampiyonluğa ulaştıktan sonra yönetiminden iki oyuncu istedim. Ve bu transferleri bitirmeye çok ama çok yaklaşmıştık” diye konuştu.

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Bu isimlerin Romelu Lukaku ve Virgil van Dijk olduğunu açıklayan Conte, “Her gün iletişim halindeydik. Bu iki futbolcunun takımın seviyesini yüzde 30 artıracağını söylüyordum. Gerçekleşmeyince ivme kaybettik” dedi.

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Lukaku’nun şu anki performansının iddiasını kanıtlar nitelikte olduğunu söyleyen Conte, “Virgil van Dijk da ’da bunu gösterdi” diye ifadelerini kullandı.

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Belçikalı golcünün İngiltere kariyerini de yorumlayan Conte, “Eğer orada birlikte çalışsaydık farklı bir hikayesi olurdu. Lukaku harika bir oyuncu ve hala geliştirebileceği özellikleri de var. Inter’de bir yılda geldiği noktaya bakın. Öğrenmek istiyor. Ben de öğretmeni gibiyim. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olabilecek kapasitede bir oyuncu” diyerek sözlerini noktaladı.