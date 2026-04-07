Conte, İtalya milli takımının başına dönme olasılığının kapısını aralıyor

İtalyan futbolu, milli takımın Dünya Kupası finallerine katılamaması gibi büyük bir şokun ardından hassas bir geçiş döneminden geçiyor. Bu kriz sadece taraftarlar arasında şok etkisi yaratmakla kalmadı, aynı zamanda İtalyan Futbol Federasyonu içinde köklü değişikliklerin önünü açtı ve Azzurri'nin geleceği ve uluslararası düzeydeki potansiyeli hakkında hayati soruları yeniden gündeme getirdi.

Dönüm noktası niteliğinde bir adım olarak, Gabriele Gravina federasyon başkanlığından istifa etti. Böylece sistem, Gennaro Gattuso'nun yerine geçecek kalıcı teknik direktörün belirlenmesi beklenirken, milli takım için geçici teknik direktör seçimi meselesinin ön plana çıktığı kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdi.

Fas ve Senegali krizi sonrası... Afrika sonsuza dek değişiyor

Arbeloa, Real Madrid'in yıldızı yüzünden zor durumda

Videoda... Ryan Sharqi, Liverpool karşısında tuhaf bir hareketle tartışma yarattı





Getty Images

Napoli teknik direktörü Antonio Conte, İtalya milli takımının başına geçecek en güçlü adaylar arasında öne çıktı. Bu hamle, yılların ardından uluslararası sahneye geri dönüşünü temsil edebilir.

Conte, 2014 ile 2016 yılları arasında milli takımın teknik direktörlüğünü yapmıştı ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı. Takım, penaltı atışlarında Almanya'ya yenilerek turnuvadan elenmişti. Bu durum, Conte'nin federasyon içinde destek bulma şansını artırıyor.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesinin haberine göre, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, özellikle 22 Haziran'da yapılacak seçimlerde Giovanni Malagò'nun İtalya Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı seçilmesi durumunda, yaz aylarında Conte'nin ayrılmasına itiraz etmeyeceği belirtiliyor.

Bedelsiz transferler... Real Madrid ve Barcelona ikilisi altın kadronun başında

Video | Abu Treika, Salah'ın ayrılışıyla ilgili sürpriz bir açıklama yaptı... Klopp'u örnek gösterdi

Felaketin ardından... İtalyan milli takımının başına geçecek sürpriz isim

Conte, milli takımı çalıştırma olasılığının kapısını araladı ve Napoli'deki geleceğinin hala tartışma konusu olduğunu vurguladı. Takımının ligde Milan'ı mağlup etmesinin ardından şunları söyledi: "Geçen sezonun son aylarında medyanın benim Juventus'a transferimden bahsettiğini unutmayalım. Medyanın yazacak bir şeye ihtiyacı var ve benim adımın da adaylar listesinde yer alması doğal. Eğer federasyon başkanı olsaydım, çeşitli nedenlerden dolayı adımı adaylar arasına koyardım."

Ve ekledi: "İtalyan milli takımıyla çalıştım ve ortamı çok iyi biliyorum. Ülkenizi temsil etmek eşsiz bir onurdur. Ancak Napoli ile sözleşmemde bir yıl kaldı ve sezon sonunda başkanla oturup konuyu görüşeceğim."

Conte, Dünya Kupası'na katılamamanın ardından İtalyan futbolunun durumuna da değindi ve şöyle dedi: "Bosna'ya karşı penaltı atışlarını kazanıp Dünya Kupası'na katılmış olsaydık, insanlar büyük bir başarıdan ve güzel futboldan bahsediyor olacaktı. Ancak bu sporda sonuçlar önemlidir. Üç Dünya Kupası'nı arka arkaya kaçırdıktan sonra ciddi adımlar atılmalıdır."

Devamında şunları söyledi: "Milli takımın teknik direktörüyken çok fazla söz söylendi ama kulüplerden gelen destek çok azdı. Şu anda durum felaket olarak değerlendiriliyor, ancak felaketlerde bile her zaman kurtarılabilecek bir şeyler vardır. Eğer işler değişmezse, elemeyi geçsek de geçmesek de durum aynı kalacaktır. Herkes milli takımı önemsiyor ve somut adımlar atılmalıdır."

Getty Images