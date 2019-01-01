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Internazionale

Antonio Conte, Inter'den 10 milyon euro istedi

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Inter yeni sezonda takımı Antonio Conte'ye emanet etmek istiyor.

Serie A ekiplerinden Inter yeni sezonda teknik direktörlük değişikliğine gitmeyi planlıyor.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre Inter yönetimi Antonio Conte ile temasa geçti bile.

Ancak anlaşmanın önünde bir engel bulunuyor; iddiaya göre Conte, yıllık 10 milyon euro'da diretiyor.

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Eğer Inter  10 milyon euro ödemeyi kabul ederse Conte Serie A'nın en çok kazanan teknik direktörü olacak.

An itibariyle bu ünvanın sahibi yıllık 7 milyon euro ile Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri.

Inter'in mevcut teknik direktörü Luciano Spaletti ise yılda 4.5 milyon euro kazanıyor.

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