Antonio Conte, Inter'den 10 milyon euro istedi
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Serie A ekiplerinden Inter yeni sezonda teknik direktörlük değişikliğine gitmeyi planlıyor.
La Gazetta dello Sport'un haberine göre Inter yönetimi Antonio Conte ile temasa geçti bile.
Ancak anlaşmanın önünde bir engel bulunuyor; iddiaya göre Conte, yıllık 10 milyon euro'da diretiyor.
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Eğer Inter 10 milyon euro ödemeyi kabul ederse Conte Serie A'nın en çok kazanan teknik direktörü olacak.
An itibariyle bu ünvanın sahibi yıllık 7 milyon euro ile Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri.
Inter'in mevcut teknik direktörü Luciano Spaletti ise yılda 4.5 milyon euro kazanıyor.