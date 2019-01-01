Antonio Conte, Inter'den 10 milyon euro istedi

Inter yeni sezonda takımı Antonio Conte'ye emanet etmek istiyor.

ekiplerinden yeni sezonda teknik direktörlük değişikliğine gitmeyi planlıyor.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre Inter yönetimi Antonio Conte ile temasa geçti bile.

Ancak anlaşmanın önünde bir engel bulunuyor; iddiaya göre Conte, yıllık 10 milyon euro'da diretiyor.

Eğer Inter 10 milyon euro ödemeyi kabul ederse Conte Serie A'nın en çok kazanan teknik direktörü olacak.

An itibariyle bu ünvanın sahibi yıllık 7 milyon euro ile Teknik Direktörü Massimiliano Allegri.

Inter'in mevcut teknik direktörü Luciano Spaletti ise yılda 4.5 milyon euro kazanıyor.