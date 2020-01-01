Conte: Inter, Juventus'un seviyesinde değil

Şampiyonluk hayalleri darbe alan Inter'de Conte, Juve'nin üstünlüğünü kabul etti.

Teknik Direktörü Antonio Conte, 'un seviyesinden uzakta olduklarını itiraf etti.

'nın 26. haftasında iki ekip seyircisiz maçta karşı karşıya gelirken sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Juventus oldu.

Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Conte, "Onlara yakın olmaya çalıştık ama bu mağlubiyetten ders çıkarmalı, karakter, kalite ve güç bakımından daha iyi hale gelmeliyiz ve aramızdaki farkı anlamalıyız. Sekiz yıldır her yıl daha güçlenen Juventus'tan söz ediyoruz. Juventus'un kalitesine yaklaşabilmek için bu projeye her yıl bir tuğla katmalıyız. Diğer herkesle Juventus arasında büyük fark var." ifadelerini kullandı.

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Inter, bir maç eksiğiyle, lider Juventus'un 9 puan gerisine düştü.