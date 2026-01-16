Conte Fenerbahçe’nin yıldızına bayılıyor: Transferde büyük sürpriz! Bizzat istedi

Fenerbahçe’ye yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan transfer olan Jhon Duran’a dev bir talip çıktı.

Ne söylendi?

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Jhon Duran'ın hayalini kuruyor! İtalyan kulübünün Duran'ı kadrosuna katmak için her şeyi yapmaya hazır olduğu gelen bilgiler arasında.

Performansı

Fenerbahçe formasını toplamda 18 kez sırtına geçiren Kolombiyalı golcü, 5 gol atarken 3 asistlik katkı sağladı.

Kante Fenerbahçe yolunda!

Fenerbahçe transfer komitesinden Ertan Torunoğulları, Devin Özek ve Ömer Topbaş, N'Golo Kante transferini tamamlamak dün gece Abu Dabi'ye uçtu. Yetkililer bugün Al Ittihad ile final görüşmesini yapacak. Kanarya'nın amacı, Kante'yi Alanyaspor maçına yetiştirmek.