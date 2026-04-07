Conselho'yu Neom karşısında mutlu bir sürpriz bekliyor

Cidde Birliği, Suudi Profesyonel Ligi'nin 29. haftasında Neom ile karşılaşmaya hazırlanırken, takımın en önemli savunma oyuncularından birinin hazırlık durumuna ilişkin olumlu sinyaller geliyor.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, kulüp içinden aldığı bilgilere dayanarak, deneyimli savunma oyuncusu Ahmed Sharahili'nin Çarşamba günü oynanacak maça hazırlık amacıyla Pazartesi günü takım antrenmanına normal bir şekilde katılmasıyla fiziksel olarak hazır hale geldiğini bildirdi.

Sharahili, Suudi milli takım kampından döndükten sonra yorgunluğa maruz kalmasını istemediği için Portekizli teknik direktör Sergio Conceicao'nun teknik kararıyla son Al-Hazm maçında forma giymemişti.

Aynı nedenle geçen Pazar günkü antrenmana da katılmayan Şarahili, Pazartesi günü kulübün sahasında takım arkadaşlarına katıldı.

Aynı antrenmana, El-Hazm maçında forma giyen ancak hafif bir yorgunluk nedeniyle Pazar günü antrenmana katılamayan Faslı forvet Youssef En-Nesyri de katıldı.

Al-Ittihad, Neom ile karşılaşmadan önce birkaç önemli oyuncunun yokluğunu yaşıyor. Musa Diaby, önceki maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olduğu için kadroda yer almayacak.

Ayrıca forvet Saleh Al-Shehri de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Youssef El-Nassiri'nin durumu ise kas yorgunluğu nedeniyle henüz belirsizliğini koruyor.

Şampiyonluk unvanını elinde bulunduran takım, 45 puanla lig sıralamasında altıncı sırada yer alıyor. Teknik ekip, kalan maçlarda konumunu iyileştirmek için mevcut tüm seçenekleri değerlendirmeyi umuyor.