Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas taraftarlarını beş yıl önceyi hatırlatarak çıldırttı!

Fabregas, Como’nun son performansını değerlendirirken, kulübün beş yıl önceki durumunu hatırlatarak taraftarlara sabırlı olmaları çağrısında bulundu.

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, takımının Fiorentina’ya karşı aldığı 2-0’lık mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Fabregas, takımın son haftalardaki düşük performansını kabul ederken, kulübün beş yıl önceki durumunu hatırlatarak sabırlı olunması gerektiğini vurguladı.

Fabregas, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bazıları bizim Şampiyonlar Ligi için savaşacağımızı düşündü. bu onların problemi. Biz Como’yuz. Beş yıl önce burada hiçbir şey yoktu, şimdi ise Serie A’dayız” dedi.

İspanyol teknik direktör, takımın özellikle son haftalarda kalite eksikliği yaşadığını belirtti: “Son haftalarda kalite ya da başka bir şey eksik. Beraberlik şansını yakaladık ama De Gea inanılmaz bir kurtarış yaptı. Öte yandan, ilk fırsatta cezalandırılıyoruz. İlk yarıda iyi savunma yapamadık, ancak ikinci yarıda çok daha iyiydik: baskı kurduk ve oyunu domine ettik. En azından üç-dört pozisyonda kaleye şut çekmemiz gerekirdi" dedi.

Sabır çağrısı

Fabregas, takımın hücum kalitesini geliştirmek için çok çalıştıklarını vurguladı ve “Bu yolda devam etmeliyiz” dedi.

Como, sezonun şu ana kadarki tek iki galibiyetini Eylül ayında üst üste alırken, sonraki yedi maçın beşini kaybetti. Takım şu anda Serie A’da düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde bulunuyor. Ancak Fabregas, takımın sadece beş yıl önce profesyonel liglerde bir varlık göstermediğini hatırlatarak sabır talep etti.