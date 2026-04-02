Como’nun Mücevheri: Nico Paz ve Serie A’da teknik ustalığın geri dönüşü

"Yaratıcı oyuncular" denince, aklınıza Nico Paz ne kadar çabuk geliyor?

Çoğu kişi, anlaşılır bir şekilde Rayan Cherki, Lamine Yamal, Michael Olise, Désiré Doué, Vinícius Júnior veya Cole Palmer'ı sayacaktır. Yıllar süren giderek daha yapılandırılmış ve sistem odaklı futbolun ardından, nihayet sanatçı gibi hissettiren, bu oyuna neden aşık olduğumuzu bize hatırlatan oyuncuların geri dönüşünü görüyoruz.

Bu değişim tesadüfi değil. Agresif adam adama markaj ve yüksek pres sistemlerinin yükselişi, hücum oyunundaki talepleri değiştirdi. Bu yapıları aşmak, çoğu zaman prova edilmiş kombinasyonlardan veya pozisyonel üstünlükten çok, bireysel teknik beceriyi gerektirir. Sonuç olarak, teknik kalitenin sadece estetik değil, aynı zamanda gerekli olduğu bir aşamaya giriyoruz.

Bu yeni nesli daha da çekici kılan şey, yeteneklerini verimlilikle birleştirmeleri. Yaratıcılık artık verimlilikten ayrı değil.

Nico Paz, son iki yıldır büyük ölçüde gözden kaçmış olsa da, bu sezon önemli bir adım attı. Como'nun yükselişinde kilit rol oynayan Paz, Serie A'nın en ilgi çekici isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.





Nico Paz 2025-26 Sezonu: Yetenek ve Verimlilik

Como’nun bu sezon sergilediği en güçlü performansların çoğu, Nico Paz’ın maçı yönlendirmesiyle gerçekleşti. Sezonun başlarında öne çıkan performanslarından biri Lazio maçında sergilendi; burada bireysel yeteneğiyle ilk golün asistini yaptıktan sonra, galibiyeti perçinleyen bir serbest vuruş golü attı; bu performans, sezonunun gidişatını hemen belirledi.

Ofansif hareket haritası, bu etkisini açıkça yansıtıyor.

Dream Databall

Nico Paz’ın 2025-26 Sezonundaki Güncel Ofansif Hareketleri

Sadece hacim bile dikkat çekici, ancak daha da önemlisi, bu harita oyuncunun gerçek anlamda özgür olduğunu gösteriyor. Paz tek bir bölgeyle sınırlı değil. Son üçte bir alanda hareket ediyor, ancak kombinasyon yapabileceği, topu taşıyabileceği ve şut atabileceği sağ yarı alana kayma eğilimi açıkça görülüyor.

Açık oyunda 10 gol ve 6 asistle, özellikle Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden bir takımda, bu hala gelişmekte olan bir oyuncu için elit bir performans. Bu sadece yetenek değil, sonuçla ilgili.

Ancak, yüzeyin altında ilginç sorular yatıyor. Paz şu anda xG'sini aşıyor, bu da her zamanki sürdürülebilirlik sorusunu gündeme getiriyor. Bu bir şanslı dönem mi, yoksa gerçek şut kalitesini mi yansıtıyor?

Şut profili bazı ipuçları veriyor. Uzaktan nispeten yüksek sayıda şut denemesi yapıyor, bu da varyansı artırabilir, ancak aynı zamanda yüksek kaliteli fırsatlara yol açan pozisyonlara da tutarlı bir şekilde dahil oluyor. Şut sayısı ile güçlü hücum aşamalarına katılım arasındaki bu denge, bunun sadece sürdürülemez bir bitiricilik olmadığını gösteriyor.

Daha da önemlisi, sık sık ve bilinçli bir şekilde çekim yapıyor; bu da genellikle uzun vadeli verimlilik açısından olumlu bir göstergedir.

Paz'ı özellikle çekici kılan şey, bu üretkenliği stilistik yeteneğiyle birleştirmesidir. O sadece verimli değil, aynı zamanda ifade gücü de yüksek bir oyuncudur.

Birçok yönden, teknik yetenekli 10 numaralar etrafında elit takımların kurulduğu Serie A'nın önceki dönemlerine bir geri dönüş gibi hissettiriyor. Sıkı pozisyon kısıtlamaları yerine yaratıcı sorumluluk verilen oyuncular.

Bu profil, üçlü savunma sistemlerinin yükselişi ve geleneksel merkez oyun kurucularının gerilemesi ile birlikte yavaş yavaş ortadan kayboldu. Paulo Dybala, ligdeki son önemli örneklerden biri olarak gösterilebilir ve onun rolü bile gelişen taktiksel yapılar içinde sürdürülmesi zor hale geldi.

Ancak Paz, bu tür oyuncular için hala yer olabileceğini öne sürüyor. Bir lüks olarak değil, modern savunma sistemlerine işlevsel bir çözüm olarak.

Benzer Oyuncular

Nico Paz'ın profilini daha iyi anlamak için Wyscout verilerini inceledim ve en iyi beş ligde onunla karşılaştırılabilir oyuncuları belirledim. Filtreler basitti: 23 yaş altı, sol ayaklı ve yaratıcı hücum rollerinde oynayanlar.

Bu, özellikle ilginç bir grup ortaya çıkardı.

Dream Databall

En İyi Liglerden Benzer Profile Sahip 23 Yaş Altı Sol Ayaklı Oyuncular

Arda Güler, Cole Palmer, Matías Soulé, Lamine Yamal ve Maghnes Akliouche gibi isimler hemen göze çarpıyor. Her ne kadar geçmişleri farklı olsa da, Paz ile ortak temel özelliklere sahipler: teknik güven, yaratıcı sorumluluk ve yetenek ile verimliliği bir araya getirme becerisi.

Bu grubun yetenek seviyesi dikkat çekicidir. Bunlar sadece stil açısından karşılaştırmalar değil, şu anda Avrupa futbolundaki en heyecan verici genç forvetlerden bazılarıdır.

Güler, rafine bir teknik temele sahip, hatlar arasında başarılı olan kontrollü yaratıcılığı temsil ediyor. Palmer, verimliliği doğaçlama ile harmanlıyor ve oyununu şimdiden elit seviyede bir verime dönüştürmüş durumda. Soulé, özellikle geçiş aşamalarında dikey hareketler ve güçlü bir hücum niyeti sergiliyor. Yamal, öngörülemezliği karar verme yeteneği ile birleştirerek, yaşına göre beklentileri şimdiden yeniden tanımlıyor. Akliouche ise uzun süredir Ligue 1'in en zarif oyun kurucularından biri olarak, dar alanlarda oyunu tutarlı bir şekilde ilerletiyor.





Peki, Nico Paz bu grubun içinde nereye oturuyor?

Onu diğerlerinden biraz ayıran şey, özgürlük ile oyuna dahil olma arasındaki dengesi. Daha yapılandırılmış roller veya daha geniş pozisyonlarda oynayan bazı oyunculara kıyasla, Paz her yerde daha çok hissediliyor. Hareket haritası, izole bölgelerde fırsat kollayan bir oyuncudan ziyade, sürekli olarak hücum akışlarının içinde yer alan bir oyuncuyu yansıtıyor.

Performans açısından, o zaten rekabetçidir. Stil açısından ise, bu seviyeye aittir.

Asıl soru, bu gruba uyup uymadığı değil, Avrupa'nın en tanınmış genç yıldızlarından bazılarının yer aldığı bu gruba kıyasla potansiyelinin ne kadar yüksek olduğudur.

Sonuç

Nico Paz'ın kariyeri hızla yükseliyor. İlk uluslararası golü, hem itibarını hem de sorumluluğunu istikrarlı bir şekilde artıran bir oyuncunun bir başka göstergesidir ve yaklaşan Dünya Kupası kadrosunda yer almak artık uzak bir hayalden ziyade gerçekçi bir hedef gibi görünüyor. Buna Sezonun Genç Oyuncusu ödülü ve birçok Ayın Oyuncusu ödülü de eklenince, bu profili görmezden gelmek zorlaşıyor.

Rakamların ve övgülerinin ötesinde, daha basit bir gerçek var. Paz, Serie A'da aktif olarak izlemeyi seçeceğiniz birkaç oyuncudan biri. Sadece verimliliği için değil, ifade gücü için de. Yapı ve kontrolün belirleyici olduğu bir ligde, verimden ödün vermeden öngörülemezlik katıyor.

Bu denge, onun bir sonraki adımını bu kadar önemli kılan şeydir.

Real Madrid'e transfer olasılığı giderek artıyor, ancak bu durum bazı haklı soruları da beraberinde getiriyor. Madrid'in kadrosunda halihazırda benzer yaratıcı pozisyonlarda oynayan oyuncular bulunuyor ve bu roller için rekabet oldukça yoğun. Risk, kaliteyle değil, ortamla ilgili. Benzer durumlarda, özellikle de forma giyme süresinin istikrarsız olduğu zamanlarda, yetenekli oyuncuların düzenli süre bulmakta zorlandığını gördük.

Sadece gelişim açısından bakıldığında, bir projenin merkezinde yer aldığı ve sorumluluk alacağı garanti edilen Serie A'da kalmak, kendini geliştirme ve sürdürülebilir büyüme için daha net bir yol sunabilir. Bir veya iki sezon daha odak noktası olarak kalması, onu gelecek vaat eden bir yetenekten tam anlamıyla bir hücum liderine dönüştürebilir.

Aynı zamanda, elit oyuncular nihayetinde elit ortamlara çekilir. Doğru yönetilirse, Madrid'e transfer olması, potansiyelini hızlandırabilir, onu daha yüksek taktik ve teknik taleplere maruz bırakabilir ve hem sahada hem de piyasada uzun vadeli değerini artırabilir.

Açık olan şudur: Nico Paz artık izlenmesi gereken bir yetenek değildir. Zaten verim veriyor, maçlara etki ediyor ve hem becerisi hem de karar verme yeteneği ile maçların gidişatını belirleyebilen bir oyuncu grubuna ait.

Geriye kalan tek soru, zirveye ulaşıp ulaşmayacağı değil, ne kadar hızlı ulaşacağı ve bunu hangi ortamda yapmayı seçeceği.







