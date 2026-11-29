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Como, kış transfer dönemi için açıklanmamış bir hedefin peşinde. Sportif direktör Ludi, bu hedef doğrultusunda sessizce çalışıyor. Cesc Fabregas, Moise Kean'ın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını doktorlara sorarak sorunu büyütmemeye çalışsa da onun yerine geçecek bir oyuncu arayışı hız kesmeden sürüyor.

Monza'dan Varela için kurulan temasların ardından, Fabrizio Romano'ya göre son günlerde Como'nun çok beğendiği bir başka isim öne çıkıyor. Ancak bu oyuncunun durumu kısa süre önce değişmiş olabilir: Emmanuel Emegha.

FABREGAS'TAN KEAN AÇIKLAMASI: Juventus maçının basın toplantısında Cesc Fabregas, Kean'ın yerine bir oyuncu alınması ihtimalini dışlamadı ancak bu kararın sorumluluğunu doktorların üstlenmesini istiyor:

"Kean'ın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını anlamamız gerekiyor. Doktorlar bunu dürüstçe söylemeli. Bir şey yapmamız gerekiyorsa yapacağız, ama Kean'ın daha erken döneceğini düşünürsek böyle devam edeceğiz. İki forvet istediğimi söylemenin sorumluluğunu da üstleneceğim. Ivan Azon'da olduğu gibi, oynama şansı bulamayan üçüncü bir forveti kadroda tutarsanız artık ona ne diyeceğinizi bilemezsiniz. Moise'in sakatlanması konusunda şanssızdık. Sorumluluğu üstleniyoruz ve bir gün 6-7 orta saha oyuncusuyla oynamamız gerekirse bunu yapacağız".

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ÇILGINCA HARCAMA YOK: Como hazırlıksız yakalanmak istemiyor ancak İtalyan santrforun yerine geçecek bir oyuncu için özellikle yüksek meblağlar harcamayı düşünmüyor. Yıl sonunda yürürlüğe girecek finansal fair play kısıtlamaları da kulübün gündeminde. Bu nedenle Como, ocak ayı için yalnızca kiralık ya da çok düşük maliyetli fırsatlar arıyor.

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EMEGHA İÇİN TEMASLAR: Monza, Varela'yı kiralık veya düşük bir bedelle bırakmak istemediği için bu seçenek tamamen kapanmış durumda. Fabrizio Romano'ya göre Chelsea ile Emmanuel Emegha için temaslar yoğunlaştı. Emegha, 2023'te Strasbourg tarafından Sturm Graz'dan alınmış, Fransız kulübü BlueCo grubunun bir parçası olduğu için de geçen yaz 25 milyon euroya Chelsea'ye satılmıştı.

Temasların temel nedeni, 2003 doğumlu Hollandalı oyuncunun bu sezon çok az etki yaratmış olmasıydı. Ancak şimdi durum değişiyor.

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DURUMU DEĞİŞTİ: Uzun süren bir uyluk sakatlığı nedeniyle Xabi Alonso'nun çalıştırdığı takımın birçok maçında yer alamayan Emegha, son 3 maçta yeniden forma giyebilecek duruma geldi ve en iyi yaptığı şeye hemen geri döndü: gol atmaya.

Chelsea'nin üst üste aldığı üç mağlubiyete rağmen Emegha, 3 maçta 3 gol attı. Nottingham Forest'a karşı 3-2 biten maçtaki iki golü, takımına farklı bir sonuç için umut vermişti. Chelsea'de ocak ayına kadar çok şey değişebilir ancak Emegha bu tempoyu sürdürürse kulübün ayrılmasına kolay kolay izin vermesi beklenmiyor.