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imago-sport-1081794914.jpgJonathan Moscrop

Çeviri:

Como, kansere yakalanan futbolcusunun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

Transfers
Como Women
R. Picchi
Serie A Femminile
İtalya

İnsani bir jest

Roberta Picchi'nin meme kanserine yakalanması, hayalinin sonu olmadı; aksine İtalyan sahalarını sarsan bir destek mesajının başlangıcı oldu. Zira Como Kulübü, oyuncusunun sözleşmesini tedavi yatağındayken 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Sıradan olmayan bir sözleşme uzatımı

İtalya Kadınlar Birinci Ligi'nde faaliyet gösteren Como Kulübü, dün pazartesi günü, İtalyan oyuncusu Roberta Picchi'nin (34 yaşında) sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı. Bu karar, oyuncuya meme kanseri teşhisi konulmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Kulüp, resmi açıklamasında, oyuncunun kulübün tıbbi ekibinden tam destek göreceğini ve bu ekibin önümüzdeki aylarda tedavi protokolünü yürüten uzmanlarla yakın ve doğrudan koordinasyon içinde çalışacağını doğruladı.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Como 1907 Kulübü'nün tüm üyeleri Roberta'nın yanında yer alıyor ve önümüzdeki aylarda hem ona hem de ailesine ihtiyaç duydukları her türlü desteği sunacaklar."

Açıklamada, insani bir üslupla şu sözlere de yer verildi: "Bu süreçte, Roberta tedavisine ve iyileşmesine odaklanırken, lütfen mahremiyetine saygı gösterin."

Serie A Femminile
Ternana Femminile crest
Ternana Femminile
TER
Como Women crest
Como Women
COM

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"En önemli maçımı oynama vakti geldi"

Picchi de sosyal medya hesapları üzerinden dokunaklı bir mesaj paylaşarak, kulübünün olağanüstü olarak nitelendirdiği bu jest için teşekkür etti.

Oyuncu şöyle yazdı: "Hiçbir şey garanti değil ve ben şanslıyım. Maçımı oynama vakti geldi, ama daha da büyük bir azimle geri döneceğim."

Kısa ama teslim olmayı reddeden bir savaşçının ruhunu özetleyen bir mesajdı bu. Zira Picchi, asıl mücadelesinin artık yeşil sahanın dışında başladığını düşünüyor ve bu mücadeleden eskisinden daha güçlü çıkacağına söz veriyor.

Como Kulübü'nün bu adımı İtalya'da geniş çapta takdir topladı ve pek çok kişi bunu, kulüplerin oyuncularına en zor insani anlarda nasıl davranması gerektiğine dair örnek alınması gereken bir model olarak değerlendirdi. Bu kişiler, bazı sözleşmelerin gollerle değil, vefayla ölçüldüğünü vurguladı.

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