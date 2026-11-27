Como - Juventus: Maç bilgileri

Serie A - Hafta 13 29 Kas 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

Avrupa'daki başarıların ardından Lombardiya'da kritik düello

Serie A'da pazar akşamı, hafta içindeki Avrupa maçlarından moralli çıkan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi taşıyan iki kulüp, Como Gölü kıyısında kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

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Cesc Fàbregas'ın çalıştırdığı Como 1907, Juventus'un beş puan önünde, 26 puanda. Evinde ligde yenilgi yüzü görmeyen (4 galibiyet, 1 beraberlik) Como, 12 maçta yalnızca 10 gol yedi. Geçen cumartesi Cagliari'yi Jacobo Ramón ve Lucas Da Cunha'nın kafa golleriyle 2-0 yenen Como, salı günü de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Luis Milla'nın ikinci yarıdaki golüyle AEK Atina'yı 1-0 mağlup etti.

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Karşısında ise Luciano Spalletti yönetiminde hücumda nihayet etkili bir ritim yakalayan Juventus olacak. Geçen pazar Venezia'yı ikinci yarıdaki 18 dakikalık etkili oyunuyla 4-0 yenen Juventus, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde erken geriye düştüğü maçta Omonoia FC'yi 4-1 mağlup etti. Juventus'un 21 puanı var.

Como, geçen sezon Juventus'u ligde iki kez de 2-0 yenmişti. Bu galibiyetlerden birini şubat ayında Torino'da almıştı. Spalletti'nin takımı, rövanşı almak ve Avrupa kupaları yarışında puan farkını azaltmak için sahaya çıkacak.

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