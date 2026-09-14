Como Başkanı Suwarso: “Fabregas, her maçtan 24 saat önce maç planını yönetime sunuyor”

Como Başkanı Mirwan Suwarso, Cronache di Spogliatoio’ya yaptığı açıklamada Lombardiya ekibinin sırlarını anlattı: “Her maçtan 24 saat önce Fabregas, maç planını kulüp sahiplerine sunuyor. Bu sayede sahipler, maçın dinamiklerini daha iyi anlayabiliyor.

Maçtan sonra Cesc, karşılaşmanın ilk öngörülere kıyasla nasıl geliştiğini açıklayan bir başka rapor hazırlıyor.

Aynı zamanda veri ekibimiz de maçın gidişatına dair bağımsız bir analiz hazırlıyor ve gün sonunda verileri paylaşıyoruz.

Örneğin düşük blokla oynayan bir rakibe karşı oynadığımızda 0.80 ile 0.90 arasında bir gol beklentisi öngörebiliyoruz.

Maç sonunda 1.3 gol beklentisine ulaşmışsak, 0-0 berabere kalmış olsak bile beklentilerin üzerine çıktığımız için memnun oluruz”



