Como başkanı futbol dünyasını sarstı: Vinicius Junior'u aldım!

Serie A'nın yeni takımı Como'da başkan Mirwan Suwarso, kulübün transfer planlamasına değindi.

Como Başkanı Mirwan Suwarso, Ocak transfer döneminde teknik direktör Cesc Fabregas'ın ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Arjantinli genç yetenek Nico Paz'ın uzun süre Como'da kalmasını umduğunu ifade etti.

Ocak ayında Serie A'da en fazla harcama yapan kulüp olan Como, kadrosunu güçlendirmek için birçok hamle yaptı. Suwarso, kulübün gelecek planlarını anlatırken Sky Sport Italia'ya şunları söyledi:

"Bugün yapılan yatırımların birkaç yıl boyunca etkili olmasını umuyoruz. Gelecek sezon şu anda yaptığımız gibi agresif transfer hamleleri yapmayacağız çünkü eğer doğru çalıştıysak, aynı süreci tekrar yaşamak zorunda kalmayacağız."

Transfer döneminde en heyecan verici hamle sorulduğunda, Suwarso şakayla şu ifadeyi kullandı.

"FIFA 25'te Vinicius'u aldım, bu gerçekten heyecan vericiydi!"

Ve ardından ekledi:

"Şaka bir yana, her transfer bizim için çok önemliydi. Her oyuncu belirli bir rol için buraya getirildi. Tek bir isim seçemem çünkü hepsi takım için önemli bir katkı sunuyor."

Rashford ve Theo Hernandez transferleri gündeme geldi

Geçtiğimiz ay Marcus Rashford ve Theo Hernandez transferleri için girişimde bulunan Como'nun bu oyunculara ilgisi vardı. Başkan Suwarso, büyük isimleri kadroya katmaya çalıştıklarını doğruladı:

"Teknik direktörümüzün oyun sistemine uygun oyuncuları almak için elimizden geleni yaptık. Takımın ihtiyaçlarını analiz ettik ve mümkün olduğunda harekete geçtik. Küçük bir kulüp olduğumuz için bazı insanlar bizi ciddiye almıyor. Büyük oyuncular Como'dan teklif aldıklarında 'Hayır, ben Şampiyonlar Ligi'nde veya Avrupa'da oynamak istiyorum' diyorlar. Bu mantıklı, çünkü ne yapabileceğimizi ve ne yapamayacağımızı biliyoruz."

Ancak Suwarso, kulübün uzun vadeli hedeflerinden vazgeçmeyeceğini belirtti:

"Ama biz hayal kuruyoruz. İnsan olarak bizi ileriye taşıyan şey budur. Her gün daha büyük şeyler için çalışıyoruz, dünden daha iyi olmaya çabalıyoruz. Bu kulübün bir gün rekabetçi bir güç olacağına inanıyoruz."

Nico Paz için umut büyük

Real Madrid altyapısından gelen Nico Paz, bu sezon Como'da önemli bir performans sergiliyor. Genç yetenek, yaz transfer döneminde kalıcı olarak Como'ya katıldı ancak Real Madrid’in 2026’ya kadar geri alma hakkı bulunuyor. Como Başkanı Suwarso, bu hakkın kullanılmamasını umduklarını belirtti:

"Hepimiz Nico Paz'ın burada kalmasını istiyoruz. Sonsuza dek burada kalabilirse harika olur. Aynı şekilde Cesc Fabregas’ın da uzun yıllar bizimle olmasını istiyoruz. Ancak futbolda her şey değişebilir, biz de bu değişiklikleri yönetmek zorundayız."

Como’nun gelecek sezon daha büyük hedeflerle yola devam etmek istediği açık bir şekilde görülüyor. Kulüp, önümüzdeki yıllarda büyük transfer hamleleri yaparak Avrupa sahnesine çıkmayı hedefliyor.