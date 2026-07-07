Colina, Trump’ın şüphelerine yanıt verdi

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Hakem Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2026 Dünya Kupası sırasında ABD milli takımının forveti Folarin Balogun’a gösterdiği kırmızı kartla ilgili tartışmaların ardından Brezilyalı hakem Rafael Klaus’u “şüpheli” olarak nitelendirmesinin ardından, Klaus’a tam desteğini açıkladı.

Trump’ın açıklamaları, Balogun’un cezası konusuna müdahale etmesinin ardından geldi; Trump, forvetin 16 turunda Belçika karşısında oynayabilmesi için bir maçlık cezasının kaldırılmasına katkıda bulunmuştu.

Klaus, video yardımlı hakemlik (VAR) incelemesinin ardından Bosna-Hersek'in savunma oyuncusu Tarik Maharmoviç'e yaptığı müdahale nedeniyle oyuncuyu oyundan atmış, ancak ceza daha sonra geri çekilmişti.

Trump, olayın “faul sayılmasını gerektirecek bir şey olmadığını” belirterek, “İki oyuncu da tam hızda koşuyorlardı ve birbirlerine çarptılar; böyle bir durumda bir oyuncunun ayağını kasten başka bir oyuncunun ayağının üzerine koyamazsınız” dedi.

Trump sözlerine şöyle devam etti: “Bu karar bazı şüpheler uyandırıyor. Eğer önceki performansına bakarsanız… Tartışma çıkarmak istemem, ancak bu şüphe uyandırıyor.”

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Colina yanıt verdi

FIFA Hakem Komitesi Başkanı İtalyan Pierluigi Collina, Brezilyalı hakemi savunan resmi bir açıklama yaptı ve Uluslararası Futbol Federasyonu’nun ona tam güven duyduğunu vurguladı.

Sport Bible sitesinin aktardığına göre Colina şöyle konuştu: “FIFA, Rafael Klaus’u dünyanın en önde gelen profesyonel hakemlerinden biri ve Dünya Kupası hakem ekibinin önemli bir üyesi olarak kabul ediyor. O, kariyeri boyunca en üst düzeyde profesyonellik ve dürüstlük sergilemiştir.”

Kolina sözlerine şöyle devam etti: “Klaus, Katar 2022’de maçlara hakemlik yaptıktan sonra ikinci kez Dünya Kupası finallerine katılıyor. Çok deneyimli ve geniş çapta saygı gören bir hakemdir; turnuvanın hakemlerinden biri olarak kendisine tam güvenimizi sürdürüyoruz.”

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Bu tartışma, Colina’nın turnuva boyunca önemli bir rol üstlendiği bir dönemde ortaya çıktı. Colina, sakatlık numarası ve zaman kaybını önlemeyi amaçlayan yeni hakemlik düzenlemelerinin uygulanmasına katkıda bulunmuştu; ancak bazı hakem kararları, kuralların uygulanmasındaki boşluklar nedeniyle tartışmalara yol açtı.

Turnuva boyunca bazı hakemlerin performansına yönelik başka eleştiriler de yaşandı; bunlardan biri de Paraguay-Fransa maçıydı. Eski İngiliz kaleci ve BBC yorumcusu Joe Hart, açıkça kırmızı kart gerektiren durumların göz ardı edildiğine dikkat çekti.

ABD milli takımı, cezasının kaldırılmasının ardından Balugon’u kadrosuna geri almayı başarsa da, Salı günü Belçika’ya 4-1 yenilerek 2026 Dünya Kupası macerasını erken sonlandırdı.

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