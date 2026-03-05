Cole Palmer, Chelsea'de gerçekten kötü bir sezon geçiriyor mu? Formunun ardındaki taktiksel gerçek

Palmer gerçekten en sevdiğim oyunculardan biri, izlemek için para ödeyeceğim türden bir oyuncu. Oyun stili çok eğlenceli. 2023 yazında, Chelsea genç yeteneklere büyük yatırımlar yaparken, transferin son gününde Man City'den Palmer'ı 40 milyon sterline transfer etti. O zamanlar onun hakkında pek bir şey bilmiyordum ve transfer ücretinin çok yüksek olduğunu düşünmüştüm. Ancak o sezonun sonunda Palmer, gerçek bir yeni yıldız olarak manşetlerde her yerdeydi.

Euro 2024'te yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra, yarı finalde Watkins'e yaptığı asistle iz bıraktı ve finalde İspanya'ya karşı gol attı. 2024-25 sezonuna her hafta olağanüstü performanslarla başladı. FPL açısından, 2023-24 sezonuna 5 milyon sterlinle başladı ve 2024-25 sezonuna 10,5 milyon sterlinle başladı, bu da Andy Carroll'un önceki 5 milyon sterlinlik artışını aşan, rekor kıran 5,5 milyon sterlinlik bir artış oldu.

2024-25 sezonu sonuna doğru yavaşlasa da, Conference League finalinde parladı ve PSG ile oynanan Dünya Kupası finalinde sahneye çıktı. Ne yazık ki, 2025-26 sezonu sakatlıklarla geçti ve sakatlık eğilimli hale gelmemesi için dikkatli bir yönetim gerektirdi. Oyun stili de gelişmiş görünüyor, bu durum geçen sezonun büyük maçlarında da görülmüştü ama şimdi daha belirgin hale geldi.

Performansına bakıldığında, Palmer'ın 2025-26 sezonunda istatistiklerinin düştüğü doğru. Ancak bu gerçekten kötü bir sezon geçirdiği anlamına mı geliyor, yoksa daha çok sakatlıklar, rol değişiklikleri ve adaptasyonla mı ilgili? Veriler ne diyor?

2024-25 Sezonu: Nicelik, Nitelik ve Potansiyelin Maksimize Edilmesi

Geçen yıl, bazıları Palmer'ın sezonunu hayal kırıklığı yaratan bir sezon olarak nitelendirdi; gerçekte ise, bu daha çok bir form düşüşüydü. Tamamen patlama yapması zaman aldı, ancak yine de başarılı oldu. Premier League sezonunu 15 gol (4'ü penaltıdan) ve 8 asistle tamamladı. Bu rakamlar, Chelsea için "kötü" olarak nitelendirilen bir sezonda bile, PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazananlar da dahil olmak üzere elit oyuncularla kıyaslanabilecek düzeydeydi. Ocak ayından Nisan ayına kadar olan düşüşü başka bir zaman daha yakından incelenmeye değer, ancak bu genel tabloyu değiştirmiyor: Palmer, tüm sezon boyunca nicelik ve niteliği bir araya getirdi ve bu düzen, potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı oldu.

Bu profili anlamak için, açık oyundaki şutlarını ve yüksek xG şansı (xG ≥ 0,1) yaratan hareketlere katılımını inceledim. İşte ortaya çıkan sonuçlar.

Palmer'ın 2024-25 Sezonundaki Açık Oyun Şutları ve Şut Katılımları.

Sadece açık oyunda (penaltılar hariç), Palmer 121 şut çekti, 11,56 xG'den 11 gol attı ve elde ettiği fırsatların kalitesine uygun bir performans sergiledi. Ayrıca 8 asist ve 82 kilit pas kaydetti ve bitirici ve yaratıcı olarak ikili rolünü vurguladı. Doğrudan üretiminin ötesinde, 28 farklı yüksek xG şutunun hazırlık aşamasına dahil oldu ve sezon boyunca 168 zincirleme katılımda bulundu, bu da maç başına yaklaşık 4,4'e denk geliyor. Merkez bölgelerdeki bu hacim ve tehdit karışımı, verilerde "potansiyelini en üst düzeye çıkarmak" olarak görünüyor.

Enzo Maresca'nın pozisyonel oyunu, Palmer'ı avantajlı merkezi pozisyonlara yerleştirdi ve şut fırsatlarını maksimize etti, bu da sistemin açık bir etkisidir. Palmer boşlukları buldu ve değerlendirdi, hem asistler hem de kilit paslarla katkı sağladı. Nicolas Jackson da onun yanında önemli bir rol oynadı, savunmacıları çekerek ve bazı pürüzlere rağmen bağlantı oyunları sunarak katkı sağladı; bazı analizler, Palmer'ın bu sezon João Pedro (sahte dokuz numara) ve Delap (daha çok golcü) gibi farklı forvet tipleriyle birlikte bu profili kaçırdığını savunuyor.

Geçen sezon, nicelik ve nitelik açısından başarılı bir sezondu: doğru bölgelerde yüksek hacim ve ondan en iyi şekilde yararlanan bir sistem. xG haritası, bu tehdidin nerede yoğunlaştığını gösteriyor.

Palmer'ın 2024-25 Sezonundaki Açık Oyun Şutlarının xG Haritası.

Beklendiği gibi, sistem onun şutlarını merkezi, yüksek değerli bölgelere yönlendirdi. Bazı çabaları iddialıydı, ancak genel olarak bu düzenleme Palmer'ın güçlü yönlerini ortaya çıkarmasını sağladı. Maresca'nın sistemi, onun potansiyelini açıkça en üst düzeye çıkardı.

Bu sezon ise soru, Palmer'ın seviyesini kaybetip kaybetmediği değil, Chelsea'nin onun için aynı hacimde ve çeşitlilikte fırsatlar yaratıp yaratmadığı ve bu fırsatlarda onun rolünün aynı kalıp kalmadığıdır.

2025-26 Sezonu: Daha Az Bitirici An, Daha Fazla Hücum Katılımı

Temmuz ortasına kadar uzayan uzun bir sezonun ardından, Ağustos ortasında başlayan yeni Premier Lig sezonu, üç günde bir oynanan maçlar, tekrarlayan sakatlıklar, teknik direktör değişikliği ve değişen taktiksel talepler göz önüne alındığında, geçen sezonki formu tekrarlamak son derece zor olacaktır. Chelsea'nin sağlık ekibi, Palmer'ı dikkatli bir şekilde yönetmelidir, çünkü onun kalitesindeki bir oyuncunun kariyeri sakatlıklar nedeniyle rayından çıkmamalıdır.

Bu sezon şu ana kadar Palmer, 28 haftalık maçların sadece 15'inde ilk 11'de yer aldı, 3 penaltı dışı gol attı ve 1 asist yaptı. İlk bakışta bu rakamlar bazılarını endişelendirebilir ve hayal kırıklığı yaratan bir sezon olarak nitelendirilebilir, ancak daha derinlemesine bakıldığında farklı bir hikaye ortaya çıkıyor.

Bu sezonun en büyük farkı, sayıdır. Şutları geçen sezona göre daha seyrek ve daha az tutarlıdır. Ayrıca, orta saha çizgisinin yakınından yaptığı asistler de dahil olmak üzere, golün daha uzağından katkı sağlıyor. Palmer, geçen sezon 125 yüksek xG şutu (maç başına 22,2) ile karşılaştırıldığında, şu ana kadar 641 yüksek xG zincirine dahil olmuştur, bu da oyun kurma katılımında önemli bir artış olduğunu göstermektedir.

Bu, rolünün geliştiğini gösteriyor. Maresca'nın getirdiği, yapıyı korumayı ve topu tehlikeli bölgelere ulaştırmayı amaçlayan pozisyonel oyun, Palmer'a hala fayda sağlıyor, ancak yeni teknik direktör Liam Rosenior altında, oyun kurmada daha fazla sorumluluk üstleniyor. Sadece bitirmek yerine, oyunu yönetmeye daha fazla dahil oluyor.

Fark açık: Orta sahada, yüksek tehlike bölgelerinde daha az pas alıyor ve bu da daha az yüksek kaliteli bitirme fırsatı anlamına geliyor. Orta sahadaki şut düzeni benzer kalıyor, ancak Palmer'ın genel performansı artık tehlikeli pozisyonlarda topu almaya daha fazla bağlı. Gördüğümüz şey, "Palmer v2" olabilir: daha dinamik, biraz kaotik bir versiyon, ünü nedeniyle rakipler tarafından sıkı bir şekilde markalanıyor. Alternatif olarak, bu sadece bir form düşüşü olabilir ve sezon ilerledikçe kendini ayarlayabilir. Kesin olan bir şey var: kalite hala orada ve top daha sık tehlikeli bölgelerde olduğundan, Palmer daha da oynanmaz hale gelme potansiyeline sahip.

Sonuç: Aynı Tehdit Profili, Farklı Ortam

Palmer'ın Geçen Sezonun xG Haritaları ile Bu Sezonun Karşılaştırması

Yan yana koyulduğunda, xG karşılaştırması tek bir karede her şeyi anlatıyor. 2024-25 sezonunda (solda), Palmer'ın tehdidi alan içindeki birkaç kutuya yayılmış durumda: orta şerit parlak, ancak altı metre kutunun her iki yanında ve penaltı noktasında da ciddi bir xG var. Hacim ve çeşitlilik işte böyle görünüyor, Chelsea onu orada defalarca bulduğu için alan içindeki birçok nokta parlıyor.

2025-26 sezonunda (sağda), harita dağılmıyor, daralıyor. En yüksek xG hücreleri hala doğru yerlerde, kaleye yakın ve kutunun merkezinde, ancak aktif olan bölgeler çok daha az ve her birindeki toplamlar daha küçük. Şut haritası ve zincir verileriyle birleştirildiğinde, model netleşiyor: Palmer, büyük fırsatlar için hazırlık aşamasında topa daha sık dokunuyor, ancak bu bölgelerde gerçek şutör olarak daha az pas alıyor.

Dolayısıyla soru, Palmer'ın gerilemiş olup olmadığı değil, Chelsea'nin Maresca'nın sisteminin sağladığı türden bir hacim ve çeşitliliği onun etrafında yeniden oluşturabilecek olup olmadığıdır. Rosenior'un Chelsea'si, Palmer'ın yüksek xG zincirlerine yoğun katılımını bu merkezi bölgelerde tekrarlanan bitirme anlarına dönüştürebilirse, gol ve asistler geçen sezon olduğu gibi xG'yi takip etmelidir.

Substack'te Dream Databall'a şimdi abone olun!