Barcelona yönetimi, son günlerde herkesi hayran bırakan teknik direktör Hansi Flick'in keşfini ödüllendirdi.

19 yaşındaki Txavi Espart, teknik direktör Hansi Flick'i ve tüm spor yönetimini hayran bıraktı. Barcelona akademisinden yetişen genç oyuncu, sezon hazırlık döneminde sergilediği üstün performansıyla teknik direktörün ve Deco'nun beğenisini kazandı ve bunun karşılığını aldı.

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"Mundo Deportivo" gazetesine göre Barcelona, oyuncuyu A takıma çıkarmaya karar verdi. Geçtiğimiz pazar günü Elche karşısında La Liga'daki ilk maçında 36 numaralı formayı giyip sol bek mevkiinde ilk 11'de sahaya çıkmasının ardından Espart artık La Liga'da 12 numaralı formayı giyecek.

Bu, Barcelona'nın ona olan güvenini göstermek için attığı ilk adım. Flick, çok yönlülüğü ve profesyonelliği nedeniyle onu beğeniyor. Akademiden yetişen bu oyuncu sağ bek, defansif orta saha, orta saha ve hatta geçtiğimiz pazar günü Flick'in Balde'yi Barcelona'da bırakması ve Cancelo'nun henüz ilk 11'de oynamaya hazır olmaması nedeniyle yaptığı gibi sol bek olarak da oynayabiliyor.

2028 yılına kadar uzanan bir sözleşmesi bulunan oyuncu için Blaugrana'nın niyeti aynı zamanda maaşını iyileştirmek ve sözleşmesini daha uzun bir süreye uzatmak yönünde; bu, transfer sezonu kapandıktan sonra gerçekleşecek bir gelişme.

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