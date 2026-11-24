Club Brugge - Liverpool: Maç bilgileri

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 25 Kas 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

Formda Club Brugge, yükselişteki Liverpool'u ağırlıyor

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşmak için Belçika'ya gidiyor. Maç, Brugge'deki Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak.

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Konuk ekip, Anfield'da Manchester United'ı 4-0 yendiği maçın ardından moralli. O karşılaşmada gol atan Rio Ngumoha, muhtemel ilk 11'de yine yer alıyor.

Bu galibiyet, zorlu bir dönemden geçen Andoni Iraola'nın takımına yeniden denge kazandırdı. Liverpool, birkaç gün içinde önce bu turnuvada Fenerbahçe'ye, ardından Premier Lig'de Arsenal'a yenilmişti.

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Ivan Leko yönetimindeki Club Brugge, ligdeki iyi formuyla Liverpool'u ağırlıyor. Cumartesi günü KV Mechelen'i 5-1 mağlup eden ekip, yenilmezlik serisini beş maça çıkardı.

Bu seri, PSV Eindhoven karşısında alınan Şampiyonlar Ligi galibiyetini de kapsıyor. Bu sonuç, Club Brugge'ün kendi liginde olduğu gibi Avrupa sahnesinde de başarılı olabildiğini gösteriyor.

Lig aşaması puan tablosunda yan yana bulunan iki takım için de bu maç büyük önem taşıyor.

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