Leicester City ile mucizevi bir Premier Lig şampiyonluğu elde eden 71 yaşındaki çalıştırıcı, son durağını açıkladı.

Serie A takımlarından Cagliari’nin teknik direktörlüğünü yapan İtalyan çalıştırıcı Claudio Ranieri, Cagliari’nin kariyerinde çalıştıracağı son takım olacağını ve belki sadece ilginç bir milli takım bu kararında değişikliğe gidebileceğini açıkladı. İtalya Milli Takımı’nda görev yapmayacağının altını çizen Ranieri, Cagliari’nin antrenörlüğü bırakmak için doğru adres olduğunu belirtti.

2015-2016 sezonunda mütevazı Leicester City kadrosuyla Premier Lig şampiyonluğu elde eden ve futbol tarihinin en unutulmaz zaferlerinden birini elde eden 71 yaşındaki Ranieri, geçtiğimiz sezon göreve geldiği Cagliari’yi Serie B’de hedefe ulaştırmış ve takımını yeniden İtalya futbolunun en üst ligi olan Serie A’ya taşımayı başarmıştı.

Ranieri ne söyledi?

Daha önce 37 yaşındayken 1988-1991 yılları arasında da Cagliari’yi çalıştırdığını hatırlatan Ranieri, uzun yıllardır Cagliari’de yeniden görev yapmak istediğini söyledi.