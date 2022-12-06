Claudio Lotito: Sergej Milinkovic-Savic Lazio için önemli bir değer
Lazio başkanı Claudio Lotito, Sırbistan formasıyla Dünya Kupası'nda da boy gösteren yıldız orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic'in kulüpteki geleceğini masaya yatırdı.
Colalucci ödülünü aldıktan sonra konuşan Lotito, dünyaca ünlü oyuncunun transferine yeşil ışık yakarken, oyuncunun kalitesine vurgu yapmayı da ihmal etmedi ve Savic'i övdü.
Lotito ne söyledi?
"Sergej Milinkovic-Savic'in sözleşmesini uzatmak istiyoruz çünkü o harika bir oyuncu ve harika bir insan ancak sözleşme uzatma görüşmeleri kontratın bitmesine yakın yapılır.
Hayatta başlayan her şeyin mutlaka bir sonu vardır. Milinkovic-Savic Lazio'nun bel bağladığı bir oyuncu ve bizim için büyük bir değer.
Para hayattaki her şey değildir ve asıl önemli olan şey fikirlerdir. Umarım o da bizimle kalmak ister"
Lazio ile olan kontratı 2024'te sona erecek olan ve Juventus yönetimi istifa etmeden önce adı Juventus ile anılan 27 yaşındaki oyuncu bu sezon Serie A'da 14 maça çıkarken, bu karşılaşmalara üç gol ve yedi asist sığdırdı.
Geçtiğimiz sezonu 11 gol ve 11 asistle tamamlayan 1,92 boyundaki orta saha oyuncusu ligin en değerli orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyor.
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