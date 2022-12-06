Claudio Lotito: Sergej Milinkovic-Savic Lazio için önemli bir değer

Lazio başkanı Claudio Lotito, Sırbistan formasıyla Dünya Kupası'nda da boy gösteren yıldız orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic'in kulüpteki geleceğini masaya yatırdı.

Colalucci ödülünü aldıktan sonra konuşan Lotito, dünyaca ünlü oyuncunun transferine yeşil ışık yakarken, oyuncunun kalitesine vurgu yapmayı da ihmal etmedi ve Savic'i övdü.

"Sergej Milinkovic-Savic'in sözleşmesini uzatmak istiyoruz çünkü o harika bir oyuncu ve harika bir insan ancak sözleşme uzatma görüşmeleri kontratın bitmesine yakın yapılır.

Hayatta başlayan her şeyin mutlaka bir sonu vardır. Milinkovic-Savic Lazio'nun bel bağladığı bir oyuncu ve bizim için büyük bir değer.

Para hayattaki her şey değildir ve asıl önemli olan şey fikirlerdir. Umarım o da bizimle kalmak ister"